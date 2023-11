Les meilleures nouvelles fonctionnalités d’Android 14

Android 14 sera bientôt disponible sur une grande variété de smartphones. Voici les principales nouveautés apportées par cette mise à jour.

Maintenant qu’Android 14 est officiellement disponible sur les Pixel, ce n’est qu’une question de temps avant de le voir arriver sur d’autres smartphones Android. Cette version est relativement mineure par rapport à Android 13, comme iOS 17 par rapport à son prédécesseur, mais elle offre un certain nombre de belles nouveautés et améliorations qui, si votre appareil le permet, méritent lui font mériter l’installation.

Google apporte l’IA à Android (en majorité via de futures mises à jour Feature Drops)

Avec Android 14, la firme de Mountain View introduit l’iA. Google a travaillé dur pour que ses systèmes d’IA générative soient aussi performants que ChatGPT et consort et si le géant n’y ait pas encore tout à fait, il mise gros sur ce point pour que Android 14 sorte du lot.

Parmi nouveautés IA, la possibilité de créer un fond d’écran unique via l’IA générative, en utilisant des modèles de diffusion texte-vers-image. Cette fonction arrivera d’abord sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Assistant At a Glance vient améliorer grandement le widget Assistant, lui permettant de fournir des informations plus pertinentes et détaillées sur votre écran d’accueil, dont la météo, le trafic ou des rappels. Une bonne chose que Google insiste de nouveau sur ce widget.

Google se repose aussi davantage sur l’IA pour certaines nouveautés fonctionnelles autour de la caméra, la majeure partie étant disponibles dès à présent dans les Pixel 8.

Utiliser le smartphone comme webcam, personnalisation plus poussée

Avec Android 14, il est possible d’utiliser son smartphone comme webcam plug-and-play. Les iPhone le permettent depuis fort longtemps, mais c’est très utile au quotidien. Facile à connecter, bonne qualité, voilà qui devrait dépanner.

La personnalisation est un autre aspect très important d’Android 14, avec de nouvelles options pour l’écran de verrouillage, la sélection des widgets, les raccourcis disponibles. Certains téléphones Android permettaient déjà cela, mais c’est une première au niveau de l’OS de Google. Et c’est une nouveauté très bienvenue.

Google a aussi ajouté la possibilité d’avoir un thème totalement monochrome.

Sécurité et confidentialité accrues

Google a sensiblement amélioré la sécurité sur ses appareils, renforçant nettement notamment la confidentialité des données.

Android 14 rend très facile de synchroniser les données santé et sport de diverses apps dans un même endroit. Leur gestion est aussi plus sûre : Google n’a pas accès à ces données, elles restent sur votre appareil. Une grande avancée. Tout ceci est possible grâce à Health Connect, accessible directement depuis les Paramètres de l’OS.

Un autre grand changement important, la gestion des codes PIN à l’écran. Jusqu’à présent, Android demandait un code à quatre chiffres et l’appui sur la touche Entrée. Android 14 recommande désormais un code à 6 chiffres et il n’y a plus besoin d’appuyer sur Entrée. Plus fluide au quotidien.

Android 14 offre aussi une vue plus complète et simple des permissions des apps, ce qui est très important aujourd’hui face aux apps et sites malveillants de plus en plus nombreux. Vous pourrez ainsi savoir rapidement quelles données et quels composants utilisent telle application, et révoquer ceci ou cela le cas échéant.

Accessibilité

Google a largement revu les options d’accessibilité avec Android 14, notamment en ce qui concerne le grossissement – avec des préférences par application. La taille de grossissement se modifie à loisir avec quelques doigts. Appréciable.

Google a aussi peaufiné la mise à l’échelle des textes lorsque vous augmentez la taille de la police. Les textes sont plus lisibles. Voilà qui devrait faciliter la vue de nombreux déficients visuels. Cette taille de police, d’ailleurs, peut désormais se modifier directement depuis le menu de Paramètres rapides. Là encore, c’est très pratique.

L’une des nouveautés les plus controversées reste peut-être l’apparence des notifications flash. Chaque fois que vous en recevez une, votre appareil vous l’indique visuellement. Pratique pour celles et ceux qui ont des problèmes d’audition, mais si vous avez énormément de notifications, ce peut être gênant.

Conclusion

Android 14 est une mise à jour très solide de l’OS de Google. Il n’y a pas de grosses fonctionnalités majeures époustouflantes, et la plupart des plus intéressantes ne sont pas encore déployées, mais Google propose aujourd’hui une copie très propre.

Mettez à jour vers Android 14 dès que possible

Avantages :

Des performances en hausse, l’ensemble paraît plus fluide

Des mises à jour de sécurité fantastiques

De très bonnes options de personnalisation

Inconvénients :

Certaines fonctions ne sont pas encore disponibles

Rien qui ne sorte vraiment de l’ordinaire