Google veut vous aider à créer de nouvelles automatisations pour votre maison avec des scripts générés par l’IA

Il suffit d'écrire une invitation pour créer un script pour Google Home. Simple n'est-ce pas ? Mais savez-vous comment optimiser votre script pour une meilleure efficacité ?

Tl;dr Google introduit de nouvelles fonctionnalités pour Home et Nest.

Une fonctionnalité expérimentale, “aidez-moi à scripter” utilise l’IA générative.

Cela permet aux utilisateurs de créer des scripts d’automatisation domestique.

D’autres contrôles pour les appareils domotiques intelligents seront bientôt disponibles.

Google mise sur l’IA pour simplifier la domotique

Dans une démarche visant à démocratiser le phénomène domotique, Google déploie actuellement de nouvelles fonctionnalités pour ses systèmes Home et Nest. L’une d’entre elles est particulièrement innovante : elle permet aux utilisateurs de créer eux-mêmes des automatisations complexes, sans avoir à maîtriser le codage.

Une IA pour créer des scripts d’automatisation domestique

Cette fonctionnalité avancée, nommée “Aidez-moi à scripter”, utilise le potentiel de l’IA générative pour établir, à partir des instructions en langage naturel saisies par l’utilisateur, des scripts d’automatisation domestique. Pour ce faire, l’utilisateur peut écrire un prompt, par exemple : “lorsque la télévision s’allume après le coucher du soleil, diminuez la lumière du salon et fermez les stores”. Instantanément, un script est généré.

Un outil de sécurité précieux

L’outil “Aidez-moi à scripter” se trouve dans Google Home pour le web. Pour l’utiliser, les utilisateurs doivent simplement cliquer sur “+ Ajouter” dans l’éditeur de scripts, entrer leur phrase, générer le script, le copier et coller les résultats dans l’éditeur, valider le script pour vérifier son absence d’erreurs et son bon fonctionnement.

En plus de ses avantages en matière de confort, cet outil pourrait s’avérer être un précieux outil de sécurité. En effet, il serait notamment possible de programmer l’illumination des lumières et l’activation de la télévision afin de simuler une présence à la maison lors de l’activation du système de sécurité, ou de recevoir une notification lorsque la sonnette retentit tandis que personne n’est à domicile.

Des nouveautés à venir

Outre cette nouvelle et prometteuse fonctionnalité, Google annonce l’arrivée prochaine de contrôles élargis pour les appareils domotiques intelligents de diverses marques, dans la version d’aperçu public de Home. Le panneau domestique, exclusif à Pixel et permettant un accès rapide aux contrôles de la maison intelligente depuis l’écran de verrouillage, arrivera également sur d’autres appareils Android 14.