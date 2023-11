Google lance un nouveau centre pour les bonnes affaires en ligne

Chrome propose désormais son propre outil de code promo. Avez-vous déjà pensé à l'essayer ?

Tl;dr Google lance un nouveau hub de bonnes affaires pour les fêtes.

Il propose des promotions sur divers produits et magasins.

Une nouvelle fonctionnalité de suivi de prix est disponible.

Des notifications de vente sont un nouveau service offert.

Google vous aide à dépenser moins pour les fêtes

La période des fêtes rime souvent avec des dépenses conséquentes. Conscient de cela, Google dévoile son nouvel outil pour vous aider à soulager la pression financière. En tapant “shop deals” sur Google, le géant de la recherche vous dirigera vers une page remplie de rabais sur différentes catégories comme l’électronique et les vêtements.

Des promotions adaptées à vos goûts

Google ne s’arrête pas simplement à proposer des promotions génériques. Si vous recherchez un produit spécifique, vous pouvez le spécifier comme “shop headphone deals”. Les articles affichés proviendront de diverses sources, y compris des chaînes de magasins, grandes marques de luxe et commerces locaux. Google affichera également des articles basés sur vos précédentes recherches lors de votre connexion à votre compte.

Google s’attaque aux extensions avec de nouvelles fonctionnalités

Des caractéristiques qui vont au-delà des simples offres sont également proposées. Google propose plus d’informations de suivi afin de surveiller si un prix est au-dessus de la moyenne ou s’il a récemment chuté. Les sites participants auront une étiquette “shopping insights” dans la barre d’adresse que vous pouvez cliquer pour “voir l’historique du prix d’un article sur 90 jours”. En cliquant sur l’icône de cloche sur Search for mobile, vous recevrez des notifications push et par e-mail quand un produit est en vente.