Un nouveau jeu Deus Ex aurait été annulé dans le cadre de la crise de Embracer

Un vent de changements chez Embracer Group

Selon les informations publiées par Bloomberg, le groupe Embracer, une société de portefeuille suédoise en pleine restructuration, aurait mis un terme à un projet de jeu Deus Ex sur lequel des développeurs travaillaient depuis deux ans déjà.

Tournant stratégique et restructurations

Embracer Group, après une phase d’expansion agressive par le biais d’acquisitions durant la pandémie, a subi une période de turbulences l’année dernière. La décision de restructuration a été prise en juin 2023, à la suite du retrait d’un partenaire non identifié qui devait injecter “2 milliards de dollars sur six ans” dans un accord planifié. Un revers majeur, puisque cet investisseur n’était autre que le Savvy Games Group, financé par le gouvernement saoudien.

Des conséquences non négligeables

La série d’annonces concernant la restructuration d’Embracer s’accompagne de fermetures de studios et de licenciements en cascade. En août, le groupe annonçait la fermeture de Volition, studio à l’origine de la série Saints Row. Pas moins de 950 employés ont été licenciés en septembre, suivis par 50 autres travaillant chez le développeur Fishlabs.

Impact direct sur Deus Ex et Eidos

En parallèle, Eidos Montreal, l’équipe de développement de Deus Ex, a dû laisser partir 97 employés issus des équipes de développement, d’administration et de services de soutien. Selon le studio, ce sont “le contexte économique global, les défis de notre industrie et la restructuration globale annoncée par Embracer” qui ont finalement eu raison du studio.