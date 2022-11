Fin de parcours pour Deus Ex Go et d’autres jeux mobiles Square Enix

Deus Ex Go ne sera bientôt plus jouable, tout comme d'autres jeux mobiles de Square Enix Montreal, désormais Onoma.

Dans moins de deux mois maintenant, vous ne pourrez plus jouer à Deus Ex Go, le jeu de puzzle en tour par tour dans la licence cyberpunk dystopique chère à tant de joueurs. Deus Ex Go a été développé par Square Enix Montreal, studio qui a été racheté par l’entreprise suédoise Embracer Group en mai dernier. Et bien qu’Embracer ait rebaptisé le studio Onoma en octobre dernier, des rapports avançaient, moins d’un mois après cette opération, que le développeur de jeux vidéo mobiles allait cesser son activité. Aujourd’hui, Onoma annonce sur Twitter que Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows et Space Invaders: Hidden Heroes ne seront plus accessibles à compter du 4 janvier 2023.

De plus, ces titres seront retirés des Google Play et Apple App Store le 1er décembre prochain, vous ne pourrez donc y jouer jusqu’à leur dernier jour que si vous les avez installés avant cette date. Si vous lancez l’un de ces jeux, vous remarquerez par ailleurs que les achats in-game ne sont plus disponibles. Vous ne pourrez pas non plus obtenir le moindre remboursement si vous n’utilisez pas les achats que vous avez pu faire avant la fermeture définitive desdits jeux.

Le studio Square Enix Montreal avait lancé Deus Ex Go en 2016. Le jeu vous propose de faire évoluer le héros de la série, Adam Jensen, entre des nœuds sur un plateau fait d’hexagones. Vous devez lui faire pirater des ordinateurs ou activer ses augmentations. Peu après sa sortie, Square Enix avait déployé une mise à jour qui permet aux joueurs de créer leurs propres niveaux et défis. C’est aujourd’hui un vieux jeu, certes, mais comme Kotaku le rappelle, c’est peut-être l’un des meilleurs de la franchise.

Bien que l’acquisition par Embracer ait entraîné la fin de Deus Ex Go, cela pourrait redonner vie à l’histoire principale de Deus Ex. En effet, l’éditeur du jeu, qui signé de nombreux contrats avec des studios et licences ici ou là ces denières années, a aussi racheté Eidos Montreal dans le cadre du même accord qui lui conférait la propriété de Square Enix Montreal. Eidos expliquait avoir l’intention de relancer la série Deus Ex lorsque l’accord fut annoncé et de récents rapports indiquaient qu’un nouveau jeu était en développement. À suivre !