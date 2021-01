Un iMac avec puce Apple Silicon en mars prochain ?

Apple n'est qu'au début de son aventure avec ses puces maison Apple Silicon. Rares sont les machines à en être actuellement équipées...

Apple travaille d’arrache-pied depuis plusieurs années maintenant sur ses processeurs maison. Le projet Apple Silicon est aujourd’hui suffisamment mature, la firme de Cupertino a lancé sa puce M1, puce que l’on retrouve dans certains MacBook. L’iMac pourrait-il être la prochaine machine à en profiter ?

L’iMac come prochaine machine Apple à passer à la puce Apple Silicon ?

Maintenant qu’Apple a offert sa puce M1 aux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini, cela laisse aux iMac, iMac Pro et Mac Pro. Concernant ces deux derniers appareils, nous n’avons aucune information à l’heure actuelle, mais il semblerait que l’iMac soit le prochain à avoir droit à cette puce dans un futur proche. C’est tout du moins ce que laisse entendre le leakster bien connu Lovetodream.

Et ce dès le mois de mars prochain ?

Dans un tweet assez mystérieux, Lovetodream a publié le chiffre “3” accompagné d’une vidéo de l’iMac. Cela a conduit à spéculation. Faut-il y voir là le signe que le prochain ordinateur Apple avec puce M1 sera l’iMac ? En un sens, même s’il ne s’agit là que d’une rumeur, c’est assez logique finalement. En effet, Apple a déjà mis à jour ses autres machines et l’on imagine très bien que la firme de Cupertino va probablement attendre un peu avant d’effectuer cette transition sur ses modèles Pro, le temps tout du moins de concevoir des puces Apple Silicon plus puissantes.

Cela laisse donc l’iMac comme seule cible à mettre à jour. De plus, il y a déjà eu un certain nombre de rumeurs laissant entendre que l’iMac pourrait profiter d’un nouveau design, alors pourquoi pas, après tout ? L’utilisation du chiffre 3 peut aussi suggérer que le lancement soit prévu pour le mois de mars. Là encore, ce n’est pas totalement illogique dans la mesure où Apple organise d’ordinaire un événement à cette période en début d’année. Mars est une fenêtre tout à fait acceptable, et un mois qui a déjà souri à Apple par le passé.

Toujours est-il que, pour l’heure, il ne s’agit là que de pure spéculation. L’information est donc à prendre avec des pincettes. Mais s’il fallait parier sur la prochaine machine à avoir droit à cette puce M1, il conviendrait assurément de miser sur l’iMac. Espérons que nous aurons la réponse à cette question d’ici quelques mois. À suivre !