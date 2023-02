Un événement Pokémon Direct aura lieu le 27 février prochain. Mais de quoi sera-t-il question ?

Les fans de Pokémon ont un événement à cocher dans leur calendrier. Le dernier rendez-vous Pokémon Presents en date est prévu pour le 27 février prochain – Pokémon Day – à 15 h, heure française. Comme souvent avec ce genre de diffusion, The Pokémon Company n’a pas donné beaucoup d’indications quant au contenu. Ceci étant dit, elle a confirmé que l’événement durera environ 20 minutes. Et vous pourrez évidemment le regarder en direct sur la chaîne YouTube The Official Pokémon.

Il y a fort à parier que des extensions payantes et autres mises à jour de Pokémon Écarlate et Violet, arrivés en novembre dernier, soient de la partie. Les deux jeux ont connu un début assez difficile, avec de nombreux bugs, mais Pokémon Écarlate et Violet se sont écoulés à plus de 10 millions d’exemplaires durant leur premier week-end d’exploitation, en faisant le lancement de jeu le plus réussi de l’histoire de Nintendo, et à plus de 20 millions à la fin de l’année 2022. Il y a donc clairement un énorme public potentiel pour d’éventuels DLC.

The next #PokemonPresents is on the way, Trainers! 🤩 Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PST on February 27 for about 20 minutes of exciting Pokémon news in celebration of #PokemonDay 2023! 🎉 📺 https://t.co/Xo6KYjvSdj pic.twitter.com/FFrmk8a5z8 — Pokémon (@Pokemon) February 21, 2023

Et face aux nombreux bugs de Pokémon Écarlate et Violet et à l’accueil réservé par la communauté à cause de cela, il est certainement trop tôt pour officialiser les prochains opus majeurs de la licence. Il est possible que nous ayons droit à des détails concernant les jeux Pokémon de Game Boy et Game Boy Advance qui arrivent sur Nintendo Switch via le service Switch Online. Cela serait assez logique dans la mesure où le Pokémon Day marque l’anniversaire des premiers jeux de la franchise – Pokémon Rouge et Vert avaient fait leurs débuts au Japon le 27 février 1996 -. L’événement pourrait aussi permettre de dévoiler des détails de mises à jour de jeux comme Pokémon Masters Ex, Pokémon Unite, Pokémon TCG Live et Pokémon Go.

En parlant de Pokémon Go, le week-end dernier, le développeur Niantic demandait aux joueurs de rester éloignés d’un parc public de Las Vegas à moins qu’ils n’aient acheté un pass à 30 $ pour participer à un événement. 17 000 sans pass se seraient retrouvés sur les lieux, entraînant une saturation du réseau et une expérience plutôt mauvaise pour nombre de participants. Niantic a offert aux joueurs qui avaient payé plusieurs items gratuits pour le jeu.