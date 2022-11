Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : les jeux les plus rapidement vendus dans l’histoire de Nintendo

Nintendo annonce que les ventes de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ont connu un démarrage record.

Malgré les critiques concernant les problèmes techniques causés par le hardware peu puissant de la Nintendo Switch, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, la nouvelle génération de Game Freak, se sont écoulés à 10 millions d’exemplaires, ventes physiques et numériques comprises, en seulement 72 heures. Ils sont officiellement les jeux les plus rapidement vendus de l’histoire du célèbre éditeur japonais. À titre de comparaison, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ont dépassé les 25 millions d’exemplaires dans le monde en trois ans.

Nintendo procède à des remboursements pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Sur Reddit, un fan de Pokémon a révélé que Nintendo allait procéder à des remboursements pour les nouveaux jeux et qu’il avait réussi à obtenir du géant japonais le renvoi de son argent.

Je viens d’être approuvé pour un remboursement eShop pour ma précommande de Pokémon Écarlate. Si vous n’aimez pas le jeu, je vous invite à faire de même.

Il a précisé qu’en se rendant sur le site web de Nintendo et en demandant à parler au service clientèle, il était possible de demander un remboursement en discutant avec un conseiller.

La folie des ventes de jeux vidéo continue avant les fêtes de fin d’année

Cette annonce fait suite à une série de records de lancement de jeux AAA au cours du trimestre. God of War Ragnarök de Sony Interactive Entertainment, sorti plus tôt dans le mois, est le jeu vidéo le plus rapidement vendu par PlayStation Studios, avec plus de cinq millions d’exemplaires écoulés au cours de sa première semaine. Parallèlement, Call of Duty : Modern Warfare 2 a connu le plus gros week-end d’ouverture pour un jeu Call of Duty en générant pas moins de 800 millions de dollars.

Le succès de ces titres AAA constitue un certain soulagement pour le marché vidéoludique. Il fait suite à une période de six mois difficile où les ventes de jeux et l’engagement des joueurs ont chuté alors que le calendrier des sorties se tarissait et que les consommateurs profitaient de leur premier été après les confinements liés au COVID-19.