Un bug Twitter fait réapparaître des tweets supprimés. Les soucis continuent pour la plateforme.

De nombreux utilisateurs de Twitter signalent que des tweets supprimés réapparaissent sur la plateforme, et ce, dans des proportions pour le moins inquiétantes. Un expert en sécurité précise que l’application aurait ainsi restauré pas moins de 34 000 messages, comme le rapport ZDNET. Ce bug semble aussi impacter des retweets supprimés.

Un bug Twitter fait réapparaître des tweets supprimés

Et comme si cela ne suffisait pas, le problème ne semble pas localisé à une région ou un groupe d’utilisateurs particulier, mais ceci n’a que peu d’importance finalement. Il semblerait que le bug impact principalement celles et ceux qui suppriment des tweets en lot, via un service tiers comme Redact ou TweetDelete, mais là encore, ce n’est pas toujours le cas. Quoi qu’il en soit, vous savez tout intérêt à vérifier votre fil d’actualité à la recherche d’éventuelles réapparitions de tweets que vous auriez pourtant enterré il y a quelques années.

Si ce bug semble assez anecdotique, il est révélateur de la manière dont Twitter gère et protège vos données personnelles. Un ancien ingénieur de la société suggérait sur Mastodon qu’ils aient pu “déplacer de nombreux serveurs d’un datacenter à un autre sans avoir ajusté proprement la topologie avant de les réinsérer dans le réseau”.

Les soucis continuent pour la plateforme

Il est malheureusement impossible d’avoir une explication officielle sur le sujet dans la mesure où Elon Musk a dissout l’équipe de presse il y a plusieurs mois maintenant, remplaçant les employés par un simple bot se contentant d’envoyer des emoji crotte. Nous ne manquerons cependant pas de mettre à jour cet article si d’aventure un communiqué officiel il devait y avoir.

La plateforme traverse une période pour le moins étrange, depuis quelques mois. La ville de San Francisco a lancé une enquête pour déterminer si la société n’avait pas enfreint les normes de construction (en transformant des bureaux en chambres pour ses employés) et le site multiplient les problèmes techniques. Tout ceci a entraîné une forte diminution du nombre d’utilisateurs, avec des concurrents qui se font une joie de récupérer les utilisateurs insatisfaits.