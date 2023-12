Ubisoft contrecarre avec succès une cyberattaque visant à dérober 900 Go de données

Des images de l'interface des outils internes de l'entreprise ont été diffusées sur internet.

Selon l’utilisateur de Twitter VX-Underground, le géant des jeux vidéo Ubisoft a été victime d’une violation de sécurité cette semaine. Les pirates ont tenté de dérober 900 Go de données, y compris des informations relatives aux utilisateurs du célèbre jeu Rainbow Six Siege.

L’entreprise a décelé cette intrusion seulement 48 heures après l’effraction initiale. Elle a réussi, heureusement, à annuler l’accès des hackers avant qu’ils ne parviennent à soutirer les informations souhaitées, empêchant ainsi l’exfiltration des données.

