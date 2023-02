Ubisoft augmente le lag des tricheurs dans Rainbow Six Siege

Ubisoft part en guerre contre les tricheurs de Rainbow Six Siege. Les utilisateurs de spoofer verront leur ping être augmenté drastiquement.

Les tricheurs dans les jeux vidéo sont une vraie plaie, et ce, pour des raisons aussi diverses que variées. Depuis quelque temps, les développeurs et éditeurs proposent des outils, plus ou moins efficaces, pour lutter contre ces derniers. Tout ceci prend du temps, et de l’argent. Ubisoft en a marre. Le studio a annoncé qu’avec la prochaine version de Rainbow Six Siege, les joueurs qui utilisent un accessoire tiers (spoofer) pour contrôler clavier ou souris verront leur lag être énormément augmenté.

Ubisoft part en guerre contre les tricheurs de Rainbow Six Siege

Ces accessoires – dont les XIM, APEX, Cronus Zen ou ReaSnow S1 – permettent aux joueurs de profiter de la sensibilité plus élevée et des réactions améliorées qu’offrent un clavier et une souris par rapport aux manettes de console. Ils incorporent aussi souvent des fonctionnalités d’aide à la visée, de recharge automatique et autre qui sont depuis toujours et à juste titre critiquées par la communauté de joueurs et bannies des compétitions officielles. Mais cela n’a pas empêché des joueurs toujours plus nombreux d’utiliser de tels appareils pour améliorer leurs résultats sur des jeux comme Destiny 2 ou Overwatch.

Ce ne sera plus le cas sur Rainbow Six Siege. L’entreprise a révélé tout récemment son système Mousetrap, une suite de détection conçue spécifiquement pour détecter les comptes utilisant de tels accessoires interdits. Mousetrap est déjà actif, pour plusieurs raisons, l’entreprise voulant notamment utiliser les capacités de détection du système pour construire une base de données de tricheurs reconnus.

Les utilisateurs de spoofer verront leur ping être augmenté drastiquement

“Nous savons exactement quels joueurs ont utilisé ces systèmes et quand ils l’ont fait”, annonçait Jan Stahlhacke, responsable du développement pour Rainbow Six Siege, dans un communiqué. “Nous savons aussi que, dans les rangs les plus hauts, les spoofers sont très répandus.”

Si le système détecte un tricheur, le compte verra une nette augmentation de son temps de réponse, largement suffisante pour annuler tous les gains injustement gagnés avec le spoofer. L’utilisateur devra débrancher l’appareil et jouer quelques parties avec cette pénalité de ping élevé avant que l’effet ne disparaisse. Activision avait pris des mesures similaires et pour le moins inventives en 2022 à l’encontre des tricheurs de Call of Duty avec son système Disarm.

Le studio reconnaît que de tels appareils peuvent aussi être utilisés de manière tout à fait légitime par des joueurs en situation de handicap et Ubisoft enjoint ces joueurs à prendre contact avec le service client pour évaluer la situation. On aurait pu penser que cette question aurait été réglée avant le déploiement officiel, mais malheureusement, Ubisoft n’est pas vraiment reconnu pour sa culture de l’inclusivité.