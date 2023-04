Twitter ne rembourse pas les frais de demande de coche dorée, une modification relativement récente de ses conditions qui risquent de faire encore grincer des dents.

Avec le grand ménage des coches bleues “historiques”, le PDG de Twitter, Elon Musk, tente de pousser les utilisateurs à payer l’abonnement Twitter Blue. En vain. Ce qui repousse d’autant l’objectif de rentabilité de la plateforme. Et les utilisateurs ont aujourd’hui découvert une autre tentative de la société pour gagner de l’argent : selon les termes d’utilisation de la plateforme, Twitter ne rembourse pas les frais engagés par les sociétés pour obtenir le statut d’Organisation Certifiée.

Comme l’a fait remarquer Chris Boyd (@papperghost), les utilisateurs qui ont dépensé 1 000 $ dans l’espoir d’obtenir la coche dorée réservée aux Organisations Certifiées et qui ont vu leur demande refusée ne peuvent pas récupérer leur agent. Sur le site d’aide de Twitter, dans la section des Organisations Certifiées, sous “Comment postuler”, on peut lire clairement, et en gras, “Les comptes non approuvés ne seront pas remboursés.”

saw someone complaining that they applied for twitter verified organisation status ($1,000), were refused, and they just discovered that you should always read the T&Cs pic.twitter.com/evrtcZC4eb — Chris Boyd 🇬🇧🇵🇭🇺🇦 (@paperghost) April 22, 2023

Si l’on en croit les termes utilisés par Twitter dans ses conditions pour les Organisations Certifiées, le versement initial de 1 000 $ pour la coche dorée doit être versé à l’avance et il s’agit donc là davantage de frais non remboursables que d’une quelconque garantie.

Certains utilisateurs, comme @CovfefeChan, affirment déjà avoir été ainsi recalés et voir Twitter tenter de garder leurs 1 000 $. Ceci étant dit, @CovfefeChan a plus tard déclaré avoir reçu un remboursement, après avoir impliqué ses avocats. Et pour information, dans ce cas précis, il n’était fait mention nulle part d’un quelconque non-remboursement.

Le processus dédié aux Organisations Certifiées est totalement différent de la manière dont Twitter Blue est géré. Twitter Blue est aussi non-remboursable, mais celles et ceux qui paient les 8 $ demandés obtiennent automatiquement la coche bleue après le paiement effectué et le numéro de téléphone confirmé.

Difficile de savoir à quand remonte ce changement pour les entreprises et organisations. Selon une archive de la page concernée datant du 24 mois, cette modification daterait au moins du mois dernier.

Le nouveau système de certification par le paiement sous l’ère Elon Musk a toujours été plus ou moins chaotique. Avant Elon Musk, tous les comptes certifiés partageaient la même coche bleue, mais depuis que tous les abonnés Twitter Blue peuvent l’avoir, la plateforme est en difficulté.

Ce business model devient plus contestable encore quand on sait, grâce à TechCrunch, que Twitter oblige désormais les publicitaires à être certifiés s’ils veulent continuer de proposer leurs publicités sur la plateforme. Cela signifie que les publicitaires potentiels doivent s’acquitter des 1 000 $ de frais et espérer ne pas être recalés.

Il sera intéressant de voir comment les entreprises réagissent à ce changement dans les jours à venir, mais à l’heure actuelle, il est clair que le Twitter d’Elon Musk cherche à gagner de l’argent par tous les moyens possibles.