Il n'est plus possible de partager des clips Xbox directement sur Twitter, une décision qui fait suite à la volonté de Twitter de faire payer son API.

Les joueurs qui veulent publier des clips vidéo d’une séquence intéressante dans leur partie, de Halo Infinite par exemple, ou du grand n’importe quoi dans Sea of Thieves, sur Twitter devront désormais passer par quelques étapes supplémentaires. En effet, Microsoft a annoncé qu’il avait dû désactiver l’option d’envoyer des screenshots et des clips directement sur Twitter depuis les consoles Xbox ainsi que la Game Bar sur Windows.

Il y a cependant d’autres options pour ce faire, mais celles-ci sont moins pratiques. Vous pouvez utiliser l’app mobile Xbox pour télécharger les captures de votre console et les partager sur Twitter. Nintendo et PlayStation proposent des méthodes similaires pour partager des captures d’écran et des clips. Autrement, vous pouvez aussi copier vos captures Xbox sur un disque USB et y accéder depuis votre ordinateur pour les publier.

Engadget a contacté Xbox sur le sujet, mais il semblerait que la firme de Redmond ait désactivé cette option de partage natif à cause de la décision de Twitter de faire payer l’accès à son API. Cette initiative vient mettre à mal de nombreuses fonctionnalités dans des organisations très diverses, notamment les services de réponse aux catastrophes naturelles.

Cette semaine, Microsoft déclarait qu’il retirerait bientôt l’intégration de Twitter dans son outil de gestion des media sociaux pour les publicitaires. Selon plusieurs informations, Twitter demanderait au minimum 42 000 $ par mois pour un accès entreprise à ses API.

Dans une réponse à un tweet concernant cette décision de Microsoft, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, suggérait que le géant américain avait “illégalement” utilisé les données de son entreprise et qu’une action en justice allait suivre. “Ils ont entraîné illégalement [leurs modèles] avec les données de Twitter. Procès à venir”, écrit-il. Elon Musk notait en décembre dernier que l’opérateur de ChatGPT, OpenAI, dont la technologie est utilisée par Microsoft pour son chatbot Bing et de nombreuses autres fonctionnalités IA, “avait accès la base de données de Twitter pour son entraînement. Je mets cela en pause pour le moment.”

Elon Musk a récemment monté sa propre société d’IA, ceci dans l’espoir de venir concurrencer Google et OpenAI. Lui qui avait cofondé OpenAI avant de désavouer l’entreprise et de critiquer publiquement ChatGPT.

We have had to disable the ability to share game uploads to Twitter directly from the console and Game Bar on Windows. You can still share your favorite moments to Twitter via the Xbox app for Android and iOS.

— Xbox (@Xbox) April 20, 2023