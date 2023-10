Twitch va permettre de diffuser en simultané sur des plateformes concurrentes. Voilà qui devrait offrir davantage de latitude aux streamers.

Twitch a décidé d’augmenter les possibilités de diffusion à ses streamers en permettant à ces derniers de diffuser en simultané sur des plateformes concurrentes. Cette annonce a été faite durant la TwitchCon de Las Vegas, en même temps que les directives du service concernant le simulcasting. L’entreprise a par ailleurs mis l’accent sur le fait que le simulcasting est autorisé pour peu que “l’expérience utilisateur Twitch ne soit pas compromise” sur les autres plateformes.

En août dernier, Twitch relâchait quelque peu ses règles concernant le cross-streaming, permettant aux chaînes de voir leur contenu en direct apparaître sur des apps sociales comme TikTok et Instagram. En ce qui concerne les services concurrents en eux-mêmes, les termes utilisés par Twitch restent assez vagues, évoquant simplement “n’importe quel service”. La seule exception semble concernée les chaînes qui ont signé des contrats d’exclusivité avec Twitch, ce qui semble tout à fait logique.

Cette nouvelle approche vis-à-vis du simulcasting peut sembler être en contradiction avec les intérêts premiers de l’entreprise. En effet, une plateforme de streaming en direct veut proposer toujours davantage de contenu et avoir toujours plus d’utilisateurs connectés alors pourquoi permettre aux utilisateurs de proposer leur contenu ailleurs ? Cette initiative peut être perçue comme une réponse au fait que plusieurs grands noms du secteurs ont décidé de quitter le navire pour signer des accords avec la concurrence, notamment chez YouTube. Tout ceci n’est que pure spéculation, mais peut-être que le fait de permettre aux streamers de n’avoir finalement aucune attache pourrait être suffisant pour faire rester les gros streamers à bord. Et les streamers “moyens”, eux, seront tout aussi intéressés.

We’ve announced that you can simulcast on ANY live streaming service!

Check out our new guidelines and FAQ here: https://t.co/bTVF3hkpV9 #TwitchConVegas — Twitch Support (@TwitchSupport) October 20, 2023

Voilà qui devrait offrir davantage de latitude aux streamers

Twitch n’a de cesse d’ajuster ses règles de fonctionnement pour trouver le juste équilibre entre les streamers, les spectateurs et les investisseurs. L’entreprise essaie par exemple de gérer le doxxing et a même introduit des algorithmes de machine learning pour travailler sur la modération des chats. De nouvelles fonctionnalités inspirées d’autres plateformes sociales ont aussi été introduites, comme les Stories et les fils.