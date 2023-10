Twitch ajoute les Stories pour garder encore les utilisateurs dans ses filets. Rien de bien nouveau, toujours le même objectif.

Twitch a annoncé tout récemment que les Stories font désormais partie de l’app mobile de la plateforme. Tout comme la fonctionnalité du même nom de Snapchat, Instagram et d’autres plateformes sociales, les Stories de Twitch permettent aux streamers de publier des photos, du texte ou autres clips vidéo qui expirent après 48 heures. L’entreprise présente cette fonctionnalité comme une aide permettant aux créateurs d’atteindre et de rester connectés avec leurs communautés. La fonctionnalité avait été annoncée en juillet dernier.

Twitch ajoute les Stories pour garder encore les utilisateurs dans ses filets

Au lancement tout du moins, la possibilité de créer des Stories sur Twitch sera limitée aux partenaires et affiliés comptant au moins un stream durant les 30 derniers jours. Cependant, tous les utilisateurs (une fois la dernière version en date installée, évidemment) pourront voir ces Stories en haut de leur page Abonnés. L’entreprise explique que l’accès à cette fonctionnalité se fera de manière progressive pour les streamers éligibles d’ici à la fin de la semaine – et au-delà, au fur et à mesure que davantage de créateurs répondent aux critères d’éligibilité.

Par ailleurs, les créateurs ayant au moins 30 abonnés (avec les gift subs) peuvent créer des Stories accessibles uniquement aux abonnés payants. Twitch recommande d’utiliser cette fonctionnalité pour “ajouter encore davantage de valeur aux abonnements de vos fans via du contenu exclusif.”

Rien de bien nouveau, toujours le même objectif

Twitch suggère d’utiliser les Stories pour atteindre facilement les abonnés, planifier du contenu et ajouter du visuel et / ou du fun. L’app mobile enverra des notifications push aux abonnés lorsqu’un streamer publie une Story, mais ces notifications peuvent être paramétrées pour en contrôler la fréquence. Dans le même temps, les créateurs peuvent voir le nombre de vues et de réactions totales pour chaque Story publiée, y compris après leur expiration.

“Les abonnés verront vos Stories aux côtés de Stories créées par d’autres streamers qu’ils suivent, alors publiez régulièrement toute la semaine pour garder votre communauté au courant de votre activité”, peut-on lire dans l’annonce de l’entreprise sur son blog.