Twitch empêche enfin les utilisateurs bannis d’une chaîne de regarder son contenu

Twitch a enfin déployé une fonctionnalité attendue de longue date qui permet aux créateurs d’empêcher aux utilisateurs bannis de regarder leurs streams. Avant l’introduction de cet outil, les utilisateurs bannis ne pouvaient simplement pas participer dans les chats, mais ils pouvaient regarder la moindre seconde de votre stream. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas… enfin, presque plus le cas.

Il y a un inconvénient avec cette fonctionnalité. Si les utilisateurs bannis ne peuvent effectivement plus regarder les streams des chaînes sur lesquelles ils sont bannis, les utilisateurs non connectés, eux, le peuvent. Autrement dit, un utilisateur banni n’aurait qu’à se déconnecter pour continuer de visionner un stream qui lui est normalement interdit avec son compte. Cela étant dit, ainsi déconnecté, il est impossible de faire acte de présence.

Cette fonctionnalité doit être activée via les paramètres de modération dans le tableau de bord créateur, selon le communiqué de Twitch. Une fois l’option activée et lorsque vous avez banni quelqu’un, ce dernier est immédiatement empêché de regarder le stream. Vous pouvez le débannir pour renouveler son accès ou celui-ci peut se déconnecter pour regarder de manière anonyme.

Mais il reste encore assez facile de contourner l’interdiction

Il convient par ailleurs de préciser que Twitch se contente de bannir les utilisateurs, pas les adresses IP. Une autre manière de contourner l’interdiction serait donc pour un banni de se connecter avec un autre compte, ou de créer un tout nouveau compte. Ce serait se donner bien du mal pour pas grand-chose, mais c’est ainsi.

Le déploiement de ce nouvel outil a tout juste démarré, mais Twitch précise qu’il pourrait falloir patienter un certain temps avant que tout le monde puisse en profiter. “Ces mises à jour se déploient de manière progressive, certains l’auront plus tôt que d’autres”. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à regarder dans votre app Twitch.

Cette fonctionnalité est la dernière en date dans la guerre que mène Twitch contre les harceleurs. Parmi les autres initiatives de la plateforme, on citera l’introduction d’un outil anti-harcèlement en un bouton, une amélioration du processus de signalement et d’appel, la modification de ses règles de communauté et une prise de position plus forte contre le deepfake.