Twisted Metal sur Peacock : le showrunner dévoile les détails de la saison 2

L'arrivée de nouveaux personnages et un tournoi mortel proche d'une célèbre émission Netflix seront au coeur de la saison 2 de la série télévisée Twisted Metal.

Michael Jonathan Smith, showrunner de Twisted Metal, a dévoilé des informations sur la deuxième saison de la série télévisée. Développée par Rhett Reese et Paul Wernick, les scénaristes de Deadpool, aux côtés de Michael Jonathan Smith, la première saison de dix épisodes a fait ses débuts sur Peacock en juillet 2022. Elle met en scène Anthony Mackie dans le rôle de John Doe, un livreur généralement optimiste vivant dans un monde post-apocalyptique et souffrant d’amnésie.

Dans une récente interview avec NBC Insider, Michael Jonathan Smith a confirmé l’arrivée de nouveaux personnages pour la saison 2 de Twisted Metal, parmi lesquels Dollface, Axel et Calypso. Il a également donné des détails sur le tournoi mortel très attendu par les fans du jeu vidéo sur lequel est basée la série. Enfin, il a comparé l’arc narratif de la saison 2 à celui de la série Cobra Kai, sur laquelle il a également travaillé.

Le personnage de Dollface a déjà été introduit dans le final de la saison 1 de Twisted Metal. Si dans le jeu vidéo original, Dollface est la sœur de John Doe, l’adaptation de Peacock reste assez énigmatique sur ce personnage. Axel et Calypso, deux autres personnages du jeu, feront également leur apparition dans la saison 2. Axel est notamment connu pour être psychiquement connecté à son véhicule. Quant à Calypso, il est le créateur du tournoi mortel de Twisted Metal.

On en pense quoi ?

Les fans de la série Twisted Metal peuvent se réjouir : la saison 2 s’annonce riche en rebondissements. L’introduction de nouveaux personnages issus du jeu vidéo original, tels que Dollface, Axel et Calypso, constitue une véritable promesse pour la suite. De plus, la comparaison de la saison à venir avec Cobra Kai laisse présager une saison centrée sur le tournoi mortel, élément central du jeu video. Il ne reste plus qu’à attendre le lancement de cette deuxième saison pour savoir si ces promesses seront tenues.