Twisted Metal : la saison 2 officiellement confirmée sur Peacock !

Suite à une première saison réussie, Peacock a officiellement renouvelé l'adaptation télévisée du jeu vidéo Twisted Metal pour une deuxième saison.

Tl;dr La série Twisted Metal est renouvelée pour une deuxième saison.

Anthony Mackie et Stephanie Beatriz sont les stars de Twisted Metal.

La première saison de Twisted Metal s’est terminée avec un c liffhanger.

Twisted Metal : un retour annoncé pour une seconde saison

Après une première saison acclamée par le public, la série télévisée Twisted Metal, adaptée du jeu vidéo éponyme de Sony Interactive Entertainment, a officiellement été renouvelée pour une deuxième saison par la plateforme de streaming Peacock.

Des acteurs populaires à l’affiche

La première saison, sortie en juillet dernier sur Peacock, a été un véritable succès, devenant la comédie la plus regardée de la plateforme de streaming de NBCUniversal. Menée par Anthony Mackie, connu pour son rôle dans The Falcon and the Winter Soldier, et Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine, la série a su captiver les spectateurs.

Une annonce attendue

Lors des Game Awards 2023, où la série a été nominée pour la meilleure adaptation, la comédien américain Anthony Mackie a officiellement annoncé le renouvellement de Twisted Metal pour une deuxième saison. Peu de temps après, le showrunner Michael Jonathan Smith a remercié les fans dans un communiqué, tandis que Peacock diffusait sa propre vidéo d’annonce mettant en vedette le personnage de Sweet Tooth :

J’ai lu tous les commentaires et j’ai été époustouflé par l’amour, le soutien et l’enthousiasme enragé de chacun pour cette histoire de sac en papier. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir poursuivre l’histoire de John Doe, Quiet et Sweet Tooth alors qu’ils affrontent des visages familiers et de nouveaux ennemis sinistres lors du tournoi Twisted Metal tant attendu. La mixtape est prête, et je suis ravi de reprendre la route avec notre équipe de choc.

Un renouveau pour les adaptations de jeux vidéo

2023 a été une année faste pour les fans de jeux vidéo, avec Twisted Metal qui a rejoint The Last of Us et The Super Mario Bros. Movie dans le club très fermé des adaptations réussies. La série avec Anthony Mackie a su capturer l’essence même du jeu original, grâce à son humour décalé et à son casting talentueux.