Twisted Metal : une première apparition pour Sweet Tooth

Le clown emblématique de la licence Twisted Metal se montre pour la première fois dans sa version live-action avec un combat contre le John Doe d'Anthony Mackie.

Dans la série télévisée Twisted Metal, qui sera diffusée le 27 juillet prochain aux USA en exclusivité sur la plateforme de streaming Peacock (pas de date de sortie en France, ni de diffuseur), Sweet Tooth est incarné par le catcheur Nuufolau Joel Seanoa aka Samoa Joe et doublé par l’acteur Will Arnett. L’extrait visible ci-dessous présente une violente confrontation entre John Doe et le clown tueur où la chanson “Thong Song” de Sisqo rythme le tout.

Composé de dix épisodes de 30 minutes, Twisted Metal est une comédie d’action énergique basée sur une idée originale des scénaristes de Deadpool, Rhett Reese et Paul Wernick, qui raconte l’histoire d’un marginal à la langue bien pendue à qui l’on offre une chance d’accéder à une vie meilleure, à condition qu’il réussisse à livrer un mystérieux colis dans une zone désertique post-apocalyptique. Avec l’aide d’un voleur de voitures à la gâchette facile, il devra affronter des maraudeurs sauvages au volant de véhicules de destruction et d’autres dangers de la route, dont un clown dérangé au volant d’un camion de crème glacée bien trop familier. Outre Anthony Mackie, la série met en scène Stephanie Beatriz et Thomas Haden Church. Des invités tels que Neve Campbell, Richard Cabral, Mike Mitchell, Tahj Vaughans et Lou Beatty Jr. seront également de la partie.

Twisted Metal et le personnage John Doe

John Doe est apparu dans Twisted Metal : Black et Twisted Metal : Lost en tant que conducteur de la Roadkill, une voiture musclée construite à partir de bouts de métal. C’est un personnage mystérieux, car son histoire est celle d’un homme qui essaie de comprendre qui il est. Son véritable nom n’est jamais révélé.