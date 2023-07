Tron : Ares aura pour héroïne Greta Lee

La comédienne américaine Greta Lee a été choisie par Disney pour intégrer le casting de Tron : Ares.

Alors que les deux premiers films de Disney se déroulaient principalement dans le monde des ordinateurs et des programmes, le scénario de Tron : Ares, écrit par Jesse Wigutow et Jack Thorne, se concentrera sur l’émergence d’une intelligence artificielle qui pénètre dans le monde humain sans être prêt à entrer en contact avec lui.

Jared Leto (The Outsider, House of Gucci, Morbius) incarnera Ares, la représentation physique du programme, tandis que Greta Lee (Sisters, Gemini, Past Lives) jouera le rôle d’une programmatrice de jeux vidéo et PDG d’une entreprise technologique qui doit prendre la fuite pour protéger sa technologie qui change le monde. Evan Peters (Safelight, Dark Phoenix, Dahmer) devrait lui être un joueur maladroit dans le monde humain et un soldat dans le monde informatique. A noter que Jodie Turner-Smith (After Yang, White Noise, Nightflyers), dont le rôle est encore inconnu, sera également de la partie.

Le tournage de Tron : Ares se précise

Tron : Ares se prépare pour un tournage en août prochain à Vancouver au Canada. Joachim Ronning, qui a dirigé Maleficent : Mistress of Evil et coréalisé Pirates des Caraïbes : Dead Men Tell No Tales, est dans le fauteuil du réalisateur. Justin Springer et Jeffrey Silver produisent le film, de même qu’Emma Ludbrook et Jared Leto, ce dernier par l’intermédiaire de sa société de production Paradox. Russell Allen assure la production exécutive.