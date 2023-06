Evan Peters sera à l’affiche de Tron : Ares avec Jared Leto

Le comédien américain Evan Peters rejoint Jared Leto au casting du troisième film de la licence Tron.

Alors que le retour de Jeff Bridges dans la peau de Kevin Flynn n’est toujours pas confirmé, tout comme celui de Garrett Hedlund, l’interprète de Sam Flynn, le casting de Tron : Ares se renforce avec Evan Peters qui pourrait potentiellement incarner un soldat dans le monde informatique ou un joueur maladroit dans le monde humain. Quant à Jared Leto, il sera la matérialisation physique d’une intelligence artificielle qui parvient à sortir de son cadre initial pour s’immiscer dans le monde réel et tenter de le contrôler.

Welcome to the Grid, Evan Peters. The actor, who generated acclaim for his portrayal of the title character in Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, has closed a deal to star opposite Jared Leto in #Tron: Ares https://t.co/sEvyM6AfeQ pic.twitter.com/jFPZG6SzqN — The Hollywood Reporter (@THR) June 28, 2023

Si l’écriture de Tron : Ares est entre les mains de Jesse Wigutow (The Prince, The Crow, It Runs in the Family) et Jack Thorne (Wonder, The Aeronauts, Enola Holmes), la réalisation a été confiée à Joachim Ronning (Bandidas, Kon-Tiki, Marco Polo). Le tournage devrait débuter d’ici août prochain à Vancouver au Canada.

Tron : Ares n’est pas la suite officielle de Tron Legacy

Disney essaie de faire un Tron 3 depuis plus d’une décennie et a pour ambition de faire de Tron une véritable licence. La firme aux grandes oreilles a sorti le premier Tron en 1982, avec Jeff Bridges dans le rôle du concepteur de jeux vidéo Kevin Flynn, qui est transporté à l’intérieur de sa propre création et fait équipe avec Tron, un programme de sécurité joué par Bruce Boxleitner. Le film n’a pas été considéré comme un succès au box-office mais a obtenu deux nominations aux Oscars. Ironiquement, aucune n’était pour les effets visuels, ce qui est l’un des aspects pour lesquels le film s’est fait connaître en devenant un succès culte. En 2010, Tron Legacy, réalisé par Joseph Kosinski, ramène Jeff Bridges sur le grand écran et met en vedette Garrett Hedlund et Olivia Wilde. Malgré la présence des Daft Punk à la musique, le film n’a pas non plus explosé le box-office comme l’espérait Disney, bien qu’il ait une fois de plus poussé les effets visuels et la technologie de vieillissement. Une suite à Tron Legacy a été envisagée par intermittence, avec le retour des personnages du deuxième film. Finalement, ce projet a été abandonné et une nouvelle direction a été prise.