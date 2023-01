Tron 3 pourrait finalement voir le jour avec Jared Leto

Tron 3 devrait voir le jour, avec Jared Leto. Le tournage du film débuterait au mois d'août.

Cela fait maintenant plus de 12 ans que Tron : L’Héritage a vu le jour et celles et ceux qui se languissent d’un troisième opus dans cette licence culte de science-fiction pourraient voir leur vœu enfin exaucé. Tron : Ares, c’est le titre que porterait ce film, pourrait voir son tournage démarrer au mois d’août prochain, avec Jared Leto, l’ancien Morbius lui-même, présent au casting.

Tron 3 devrait voir le jour, avec Jared Leto

À la réalisation, si l’on en croit une information de Deadline, il se murmure que Joachim Rønning, à qui l’on doit Maléfique 2 : Le Pouvoir du mal et Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, serait en négociation pour le poste de réalisateur.

Comme le précise le magazine Variety, Jared Leto avait signé une première fois en 2017, mais Disney avait déjà relégué un tel projet au second plan bien longtemps auparavant. Le réalisateur de Tron : L’Héritage, Joseph Kosinski – qui a réalisé récemment Top Gun : Maverick – déclarait dans une interview qu’il avait écrit et façonné une suite “qui se déroule à l’époque de l’internet de Yahoo et Google et tous ces autres sites.” Joseph Kosinski déclarait avoir été très proche de concrétiser le projet en 2015, mais laissait entendre que Disney avait “débranché la prise” pour se concentrer sur de plus gros projets, notamment avec Marvel et Star Wars.

Le tournage du film débuterait au mois d’août

Quoi qu’il en soit, cette fois, Tron : Ares pourrait enfin voir le jour. Malheureusement, il semble très improbable que Daft Punk reprenne du service pour livrer un bande son d’anthologie, le duo s’étant séparé en 2021.

C’est en tous les cas une bonne chose de savoir que Disney n’a pas oublié cette licence de science-fiction. Espérons que le résultat sera à la hauteur des attentes des fans. D’ici là, patience !