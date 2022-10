Karl Lagerfeld sera incarné par Jared Leto au cinéma

Le comédien américain Jared Leto sera la vedette d'un biopic sur l'ancienne icône de la mode Karl Lagerfeld.

Le biopic sur Karl Lagerfeld sera coproduit par Jared Leto et sa compagne, Emma Ludbrook, par l’intermédiaire de leur société de production Paradox, avec l’aide de la Maison Karl Lagerfeld. Les hommes de confiance du “Kaiser”, Pier Paolo Righi, Caroline Lebar et Sébastien Jondeau, seront les producteurs exécutifs du film. Pendant plus de 35 ans, Caroline Lebar a travaillé en étroite collaboration avec le grand couturier et styliste allemand en tant que conseillère pour sa marque et sa communication personnelle, tandis que Pier Paolo Righi a été le directeur général de la Maison Karl Lagerfeld pendant plus de dix ans. Sébastien Jondeau a été pendant 20 ans l’assistant personnel et le garde du corps du créateur, et poursuit aujourd’hui sa collaboration avec la marque en tant que conseiller en style.

Jared Leto To Star In Biopic On Fashion Icon Karl Lagerfeld https://t.co/QctQuXSULr — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 6, 2022

Jared Leto déclare :

Karl Lagerfeld a toujours été une source d’inspiration pour moi. C’était un véritable polymathe, un artiste, un innovateur, un leader et, surtout, un homme gentil. Lorsque nous nous sommes réunis avec l’équipe de Karl Lagerfeld, nous avons immédiatement partagé une vision créative, à savoir faire une ode respectueuse à Karl tout en repoussant les limites artistiques de ce que peut être un biopic. Je suis très reconnaissant envers Pier Paolo Righi, Caroline Lebar et Sébastien Jondeau de nous avoir permis de faire ce voyage ensemble.

La vie de Karl Lagerfeld sur le grand écran

L’intrigue exacte du biopic de Karl Lagerfeld reste confidentielle, mais le film couvrira les principaux événements de la vie de Lagerfeld, racontés à travers un objectif imprévisible, à l’image de l’homme lui-même. Les producteurs sont actuellement en discussion avec des réalisateurs réputés.

Pier Paolo Righi, PDG de la Maison Karl Lagerfeld, explique :

Au fil des ans, nous avons été approchés par plusieurs producteurs d’Hollywood qui nous ont proposé de nous associer à un film sur la vie emblématique de Karl. Ce n’est que depuis que nous avons rencontré Jared Leto et Emma Ludbrook que nous nous sommes sentis vraiment en confiance pour que l’histoire soit racontée de la manière artistique que Karl aurait aimé voir. Au fil de nos conversations, nous avons créé une relation créative tout aussi confiante et inspirante qui nous permettra de travailler ensemble de manière très fluide sur ce magnifique projet.