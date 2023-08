Trois méthodes pour profiter d’un réveil sur votre iPhone sans réveiller votre partenaire

Se réveiller le matin sans réveiller son partenaire n'est pas toujours facile. La technologie moderne peut aider. Voici trois options à envisager si vous en avez marre de réveiller votre moitié chaque matin.

La vie peut être assez stressante si votre partenaire et vous avez des rythmes de vie différents. Si vous vous levez à 4 h du matin pour aller travailler et que votre moitié travaille l’après-midi, vous risquez de vous réveiller ensemble. La technologie peut vous aider à éviter cela. Voici trois méthodes qui sont efficaces si vous êtes dans l’écosystème Apple.

Faire sonner le réveil de votre iPhone si l’on porte un casque ou des écouteurs

Vous pouvez faire en sorte que l’alarme iPhone ne sonne plus dans les haut-parleurs très simplement avec cette automatisation : dans l’app Raccourci d’Apple, allez dans l’onglet Automatisation, en bas de l’écran, et sélectionnez Créer une automatisation personnelle.

Sur la page suivante, sélectionnez Alarme et saisissez les options suivantes : “S’éteint”, “Existant”, “S’exécute immédiatement”. Cela permet de sélectionner une alarme existante, comme celle de 4 h du matin qui vous réveille chaque matin, et de s’assurer que l’automatisation ne se lance que lorsque cette alarme s’active. Tapotez sur Suivant et cherchez Lire de la musique dans la barre de recherche. Vous pouvez tapoter sur Musique pour sélectionner une chanson si vous le souhaitez. Tapotez sur Terminé pour finaliser la création.

Dernière étape. Ouvrez l’app Horloge sur votre iPhone et tapotez sur l’alarme en question. Sous Son, sélectionnez Aucun. La prochaine fois que vous allez dormir, connectez vos écouteurs et portez-les en dormant. Lorsque le réveil sonnera, il sonnera uniquement dans vos écouteurs.

Cette méthode est valable si vous acceptez de dormir avec des écouteurs et si vous ne bougez pas trop en dormant.

L’Apple Watch comme réveil

Si vous définissez un programme de sommeil sur votre iPhone, votre Apple Watch peut utiliser les retours haptiques pour vous réveiller en douceur le matin, et ce, sans déranger votre partenaire. Vous pouvez faire cela en allant dans l’app Santé sur l’iPhone et dans l’onglet Naviguer dans le coin inférieur droit pour sélectionner Sommeil. Une fois un planning défini et le réveil activé, il faut vous assurer que votre Apple Watch a suffisamment de batterie pour passer la nuit et ne pas oublier de la porter avant de dormir. Assurez-vous aussi que la Watch est en mode silence parce que, dans le cas contraire, elle sonnera.

Définir un réveil sur un autre appareil wearable

Vous avez toujours la possibilité de définir un réveil sur votre Apple Watch ou un autre tracker de fitness quelconque. Même les modèles les plus basiques et les plus abordables offrent cette fonction et seront ravis de vibrer pour vous réveiller à l’heure prévue. Si vous n’avez jamais utilisé ce genre de produits, vous pouvez tout à fait envisager d’acheter un tracker uniquement pour vous en servir de réveil.