Comment configurer son iPhone pour supprimer automatiquement les codes de vérification 2FA

Comment effacer automatiquement les codes 2FA sur votre iPhone. Attention, tout n'est pas encore parfait.

L’authentification double facteur (2FA) vous demande de saisir un code à usage unique pour pouvoir vous identifier sur votre service, et ce, en plus d’utiliser votre mot de passe. Et si vous recevez ce code via message texte (SMS) ou email, vous devez probablement gérer tous ces messages au quotidien. Rares sont celles et ceux qui prennent le temps de les supprimer, et ces derniers finissent par prendre la poussière, comme une pile de vieux magazines. Mais iOS 17 a une nouvelle fonctionnalité qui vient résoudre ce problème.

Dans la mesure où il s’agit d’une fonctionnalité iOS 17, il vous faut mettre à jour votre iPhone pour pouvoir supprimer automatiquement les codes 2FA, si vous le souhaitez, bien évidemment. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez télécharger et installer la bêta publique d’iOS 17 dès à présent. Assurez-vous cependant d’avoir bien sauvegardé vos données avant de vous lancer. Les versions bêta peuvent contenir des bugs plus ou moins importants.

Une fois que votre appareil est sous iOS 17, ouvrez l’app Apple Mail et connectez-vous sur le compte sur lequel vous recevez vos codes 2FA. Vous n’avez rien de spécial à configurer dans l’app Messages. Allez dans Réglages > Mots de passe > Options de mots de passe et sous “Codes de vérification”, activez “Effacer automatiquement”. Après cela, votre iPhone viendra effacer automatiquement les codes 2FA juste après que vous avez utilisé la fonction de remplissage automatique pour les saisir.

Attention, tout n’est pas encore parfait

Ceci étant dit, aussi pratique puisse être cette fonctionnalité, elle n’est pas (encore) parfaite. Parfois, iOS ne parvient pas à lire les codes uniques dans certains SMS ou email. Ou alors le site sur lequel vous voulez vous connecter ne permet pas le remplissage automatique et la fonction ne se déclenche pas. Dans ces cas-là, vous devrez supprimer manuellement les codes de vérification comme vous avez toujours dû le faire. L’option ne supprime pas non plus les codes 2FA qui se sont déjà accumulés sur votre téléphone, mais au moins, les prochains ne viendront pas alourdir la liste.