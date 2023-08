iOS 17 permet (enfin) de lier des notes entre elles, voici comment procéder

iOS 17 permet (enfin) de lier des notes entre elles. Une fonctionnalité très utile au quotidien, pour une productivité décuplée. Voici comment procéder.

À chaque nouvelle mise à jour majeure d’iOS, Apple ajoute au moins une grosse nouveauté à son app Notes. Ces fonctionnalités sont souvent cachées, mais elles viennent améliorer la productivité au quotidien. Notes est une app très populaire dans l’écosystème de la firme de Cupertino, de nombreux utilisateurs dépendant de cette dernière pour des notes très simples comme pour les travaux complexes, que ce soit pour les cours ou le travail. La dernière fonction majeure en date, qui arrive avec iOS 17, permet de réaliser des liens entre vos notes.

Les liens, en général, nous permettent de lier nos pensées et idées les unes aux autres, ce qui est parfait pour une app de prise de notes. Si vous écrivez une note, que vous vous rendez compte que le contenu partage beaucoup avec une autre de vos notes, vous pouvez ajouter un lien vers cette autre note pour y faire référence rapidement. Des apps comme Notion et Obsidian font cela très bien. Obsidian va même jusqu’à afficher un aperçu interactif des liens entre vos notes. Mais vous n’avez pas besoin de ces apps et leur complexité quand l’app Note suffit.

Vous pouvez utiliser la nouvelle fonction de lien de Notes pour créer des tableaux de bord simples. Pour organiser un voyage, par exemple, il peut être plus simple d’avoir une note principale avec des liens vers d’autres notes contenant vos billets, itinéraires, listes de tâches, etc. Et c’est valable pour tout, ou presque.

Si vous êtes sous iOS 17, actuellement en bêta publique, sur iPhone ou iPad, vous pouvez ajouter un lien vers un texte existant ou ajouter une note en tant que lien directement, laquelle apparaît avec une icône note à côté. Pour ajouter un lien à un texte, sélectionnez-le et dans la barre qui apparaît, choisissez l’option Ajouter un lien. Pour l’ajouter directement, tapotement n’importe où sur l’écran pendant que le clavier est ouvert pour accéder au menu.

Sur l’écran suivant, vous pouvez chercher et choisir une note à ajouter à ce lien. Par défaut, Notes choisira le titre de la note comme texte de lien. Vous pouvez définir ce qui vous convient en cas de besoin. Tapotez sur le bouton “Terminé” lorsque vous êtes prêt(e).

Sur Mac (sous macOS Sonoma), c’est un peu plus simple. Faites simplement un clic droit sur une zone vide d’une note (ou après avoir sélectionné une portion de texte) et sélectionnez l’option “Ajouter un lien”. Là aussi, cherchez la note à lier, donnez-lui un nom si vous voulez, cliquez sur le bouton OK et le lien est prêt.

À noter : si vous tapez >> dans une note, vous verrez vos six notes liées les plus récentes dans une liste. Un raccourci qui peut être très utile.