Les petites bulles vertes de vos SMS peuvent aussi être transférées sur votre Mac

Proposer l’application Messages de l’iPhone sur Mac et/ou iPad était une bonne initiative de la part d’Apple. Si vous travaillez sur votre Mac ou que vous regardez Netflix sur votre iPad, il est bien plus pratique de suivre une conversation sur le même appareil que de devoir attraper constamment son iPhone. Mais si les iMessages arrivent sans problème jusqu’à l’appareil, les SMS et leurs “bulles vertes” ont des difficultés en la matière. Ces bulles peuvent pourtant être transférées, et elles le devraient, d’ailleurs.

Apple permet de transférer ses SMS sur son Mac ou iPad, mais l’option est souvent réinitialisée

Sur iPhone, les “bulles vertes” sont synonymes de problèmes. Cela veut dire pas de iMessage, pas de FaceTime (facilement), et des soucis avec les conversations de groupe. Dans la réalité, une bulle verte signifie simplement qu’il s’agit d’un SMS transmis depuis autre chose qu’un iPhone, et ces messages n’auraient pas si mauvaise réputation si Apple avait adopté le RCS. Mais les bulles vertes existent et l’on en a besoin pour envoyer des messages texte aux possesseurs d’appareils autre qu’un iPhone.

Recevoir de tels messages sur votre Mac ou iPad est parfois aussi obligatoire pour se connecter sur tel ou tel compte. Chaque fois que vous tentez de vous connecter sur un service avec l’authentification double facteur (2FA) activée, vous recevrez votre code 2FA dans une bulle verte. Si vous vous y connectez sur votre Mac ou iPad et que vous recevez le SMS sur cet appareil, vous pouvez remplir automatiquement le code sans avoir à ouvrir le message. Dans le cas contraire, il faut mettre la main sur son iPhone, ouvrir le message, lire le code et le saisir.

Pensez à réactiver Transfert de SMS le cas échéant

Mais ce n’est pas une fatalité. Apple propose une fonctionnalité baptisée Transfert de SMS qui fait précisément cela : vous pouvez transférer vos messages texte vers n’importe quel appareil Apple connecté sur votre Apple ID. Malheureusement, ce paramètre est souvent réinitialisé, lorsque vous changez d’iPhone, par exemple, notamment lorsque vous n’effectuez pas de restauration depuis la dernière sauvegarde en date, ce qui a pour conséquence de ne plus transférer vos bulles vertes sur votre Mac.

Fort heureusement, c’est facile à “réparer” : Ouvre votre iPhone, allez dans les Réglages, puis dans Messages. Trouvez l’option “Transfert de SMS” et tapotez dessus. Là, vous verrez tous les appareils enregistrés sur votre Apple ID, que ce soit des Mac, iPad, iPod Touch ou autres iPhone. Pour transférer vos SMS vers ces appareils, tapotez sur le slider à côté de chaque appareil qui doit en profiter.

N’oubliez pas cette option la prochaine fois que vous ne voyez plus vos SMS arriver sur votre Mac ou iPad.