Apple dévoile ses nouveaux MacBook Air équipés de puces M3

Le même processeur qui équipe les derniers laptops MacBook Pro est utilisé ici.

Tl;dr Apple présente un nouvel ordinateur portable de la série MacBook Air.

Le nouveau MacBook Air est équipé du chipset M3 de la marque.

Les performances sont nettement améliorées par rapport aux modèles précédents.

Les nouveaux modèles sont disponibles à la pré-commande pour une livraison à partir du 8 mars.

Le nouveau MacBook Air : une excellence technologique

Apple surprend une fois de plus son public avec une nouvelle mise à jour de sa populaire série MacBook Air, un mois après le lancement du casque Vision Pro. Le constructeur propose une amélioration significative : une puce M3, jusqu’à présent réservée aux versions Pro du MacBook et aux derniers iMac. Cette haute technologie est désormais accessible sur les nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces.

Puissance et performance : le nouvel engin d’Apple

Dès lors, l’évolution est notable. Le chip M3 présente un gain de performance d’approximativement 17% pour les tâches à un seul cœur et de 21% pour les tâches multi-cœurs, en comparaison avec son prédécesseur le M2. De surcroît, sa performance GPU est également bonifiée de 15%. La distinction entre le MacBook Air et le MacBook Pro s’amenuise. La nouvelle ère du MacBook Air, autrefois principalement dédié à la navigation sur le web est en marche.

Une apparence inchangée pour un intérieur amélioré

Malgré un nouveau chipset, le MacBook Air conserve son allure extérieure traditionnelle. Arborant toujours son superbe écran de 13,6 pouces et son solide système de quatre haut-parleurs, il demeure “le Mac presque parfait d’Apple” ou encore “Son ultra-portable idéal”. En ce qui concerne la version 15 pouces, à part la mise à jour du M3, elle conserve les mêmes caractéristiques que la précédente.

Prix et disponibilité

Affichant une mémoire de 8 Go, ces ordinateurs ne sont certes pas destinés aux utilisateurs intensifs. Néanmoins, ils possèdent la particularité d’un chipset extrêmement puissant. Comme auparavant, ils peuvent atteindre une capacité maximale de 24 Go de RAM et 2 To de stockage. Le MacBook Air M3 de 13 pouces est proposé à 1 299 €, tandis que le modèle de 15 pouces est affiché à 1 599 €. Notons l’arrêt de production du MacBook Air M1 laissant place à l’optimisation continue des nouvelles générations. Les précommandes pour ces nouveautés sont ouvertes, pour une sortie officielle le vendredi 8 mars.