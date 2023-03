Les manettes 8BitDo sont désormais compatibles avec les appareils Apple

Les manettes 8BitDo sont désormais officiellement compatibles avec les produits Apple. Une option de plus pour les joueurs mobiles.

Vous n’avez désormais plus besoin d’éviter les manettes de 8BitDo si vous utilisez des produits Apple. En effet, 8BitDo a confirmé que ses manettes sont désormais officiellement compatibles avec les iPhone, iPad et Mac grâce à des mises à jour de leur firmware ainsi qu’aux récentes versions iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3 et macOS 13.2. La compatibilité est limitée aux manettes Lite SE, Pro, Pro 2, SN30 Pro+, SN30 Pro for Android et Ultimate Controller 2.4g, mais davantage de modèles arriveront “bientôt”.

La gamme proposée par la marque compte déjà certaines de nos manettes préférées pour le jeu vidéo sur mobile, et pour de bonnes raisons. Au menu notamment, une bonne ergonomie, une personnalisation conséquente et, dans certains cas, une petite teinte de nostalgie. Il est aussi relativement facile de passer de vos appareils Apple à d’autres appareils, comme des consoles ou des PC. Cela rend leur utilisation particulièrement pratique si vous jouez à des jeux d’action à l’extérieur, par exemple, et que vous n’avez pas envie de vous battre avec les contrôles de l’écran tactile.

Une option de plus pour les joueurs mobiles

Les manettes de 8BitDo ne sont cependant pas les seules options intéressantes en ce qui concerne les manettes pour mobiles. Les modèles Nimbus et Stratus de SteelSeries, par exemple, conviendront parfaitement à celles et ceux qui cherchent une manette dans le style de ce que propose la Xbox. Et si vous voulez plutôt vous rapprocher de la Switch ou du Steam Deck, la Razer Kishi est toute désignée. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne chose d’avoir davantage de choix pour jouer sur un produit Apple, particulièrement si vous aimez les accessoires de 8BitDo.