Apple propose désormais aux clients de discuter en vidéo avec un vendeur

En matière de shopping, chacun à ses habitudes. Certains vont tout faire, ou presque, pour éviter le moindre contact avec un vendeur, d’autres, au contraire, auront besoin de ce contact, pour avoir des renseignements, des recommandations, répondre aux questions, etc. Si vous êtes plutôt dans cette deuxième catégorie, sachez qu’Apple pourrait avoir une solution pensée pour vous, depuis le confort de votre logement. La firme de Cupertino lance en effet la fonctionnalité baptisée “Shop with a Specialist over Video” (“Acheter avec un Spécialiste via la Vidéo”).

Cette fonction permet aux résidents des États-Unis qui veulent acheter un iPhone d’avoir un vendeur Apple en vidéo avec eux. Il devient alors possible de demander un conseil sur le modèle à acheter, de faire le tour des options de paiement ou d’en apprendre davantage sur la procédure de transition depuis un appareil Android.

Cette option d’appel vidéo est disponible entre 10 h et 22 h, heure locale, tous les jours. La marque à la pomme a déclaré à Engadget que la fonctionnalité est accessible depuis n’importe quel appareil capable de visiter le site d’Apple. Vous pouvez aussi communiquer via l’audio uniquement, le Spécialiste ne peut alors pas vous voir, évidemment.

Ceci ne vous aidera pas si vous voulez prendre en main l’appareil, et vous n’aurez probablement pas les réponses que vous pourriez trouver dans un test complet. Vous ne pourrez pas non plus profiter de cette nouveauté si vous êtes à la recherche d’un Mac ou de tout autre produit Apple. Toujours est-il que ce pourrait être très pratique si vous ne souhaitez pas parcourir les pages produits pour trouver telle ou telle information. Et d’une certaine manière, cela rend aussi le service de vente à distance d’Apple plus accessible, si vous ne pouvez pas vous rendre dans un Apple Store, par exemple.

Cette nouveauté survient à un moment important pour Apple. Comme nombre d’autres fabricants de matériel, les temps ont été assez durs depuis cet automne, avec le ralentissement économique et les difficultés d’approvisionnement qui impactent les ventes. Un outil comme celui-ci à lui seul ne saurait jouer un rôle majeur dans l’amélioration des chiffres de ventes, mais il pourrait certainement aider des clients qui, sans cela, hésiterait à passer à la caisse pour un iPhone.