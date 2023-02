Il y a une méthode bien plus rapide pour scroller sur votre iPhone

Savez-vous scroller efficacement sur iPhone ? Comment maîtriser la barre de défilement sur iOS.

Lorsque vous commencez à faire défiler une longue page web, un fil de conversation ou un document quelconque sur votre iPhone, vous voyez une barre de défilement apparaître sur le bord droit de l’écran. Celle-ci est mince, grise, légèrement transparente et disparaît presque de manière instantanée dès que vous cessez de faire défiler, comme si la marque à la pomme ne voulait pas qu’elle soit là. Mais vous avez tout intérêt à l’avoir là. En vérité, si vous ignorez cette barre de défilement sur l’écran de votre iPhone, vous maîtrisez mal l’art du scroll.

Les barres de défilement ont servi plusieurs objectifs dans nos systèmes d’exploitation. D’abord, on pouvait cliquer sur le haut de ces dernières pour atteindre le haut de la page, ou remonter, à tout le moins, et sur le bas pour descendre dans la page. Mais les interfaces devenant meilleures avec le temps, on a pu cliquer n’importe où dans la barre elle-même et utiliser la souris pour se déplacer dans la verticale de la page facilement et très précisément. C’est comme cela que nous utilisons le scroll sur nos ordinateurs de bureau depuis les années 1970, et c’est encore le cas aujourd’hui (bien que les molettes et autres trackpads soient plus populaires).

Il s’avère que vous pouvez faire exactement la même chose sur votre iPhone. Balayez une fois pour faire apparaître la barre de défilement, puis tapotez et restez appuyé sur la barre grise sur le bord de l’écran. Lorsque vous sentirez une vibration de l’iPhone, c’est votre signal : vous avez désormais le contrôle de la barre de défilement. Faites glisser votre doigt vers le bas ou vers le haut pour naviguer bien plus rapidement. Une fois que vous aurez appréhendé le mouvement, vous pourrez faire défiler de longues pages sur votre iPhone très rapidement et très précisément.

Ce n’est pas le seul geste un peu étrange qui permet de mieux naviguer avec l’iPhone. Vous connaissez peut-être déjà le geste qui consister à tapoter sur le haut de l’écran pour remonter tout en haut de la page actuelle, mais vous pouvez aussi utiliser le balayage à trois doigts pour annuler ou rétablir vos saisies textuelles n’importe où. Le système d’exploitation mobile d’Apple regorge d’astuces comme celles-ci, pas nécessairement bien documentées, mais qui peuvent être très pratiques au quotidien.