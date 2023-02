Des défis techniques retardent le lancement d’un service Apple de location d’iPhone

Le service de location d'appareil Apple tarde à arriver. La volonté d'Apple de vouloir tout faire pourrait expliquer ce retard.

Apple a annoncé près de 20,8 milliards de dollars de revenus grâce à ses seuls services sur le trimestre dernier, et une fois encore, cela envoie le message clair que les produits non-hardware permettent d’encaisser les turbulences du marché et de la chaîne d’approvisionnement mieux que les appareils qui se vendent le mieux comme les iPhone et Mac. Ce n’est donc pas une surprise d’apprendre que, ces derniers trimestres, l’entreprise a nettement accéléré sur les services, introduisant notamment Apple Pay Later et en préparant d’autres. Parmi ceux en préparation, un service d’abonnement qui permettrait aux clients de louer un iPhone comme ils paient chaque mois un service comme Netflix.

Le service de location d’appareil Apple tarde à arriver

Ce service avait été signalé par Bloomberg, en mars de l’année dernière, mais il semblerait que des difficultés techniques expliquent pourquoi un lancement n’est toujours à l’ordre du jour. Dans la dernière version de sa newsletter PowerOn, le journaliste Mark Gurman impute ce retard au démarrage du service de location de matériel à des “défis d’ingénierie”. Ce service permettrait de vendre des appareils avec d’autres services très complémentaires, comme Apple One ou Apple Care.

Au sujet des “contretemps d’ingénierie et de technique qui ont fait ralentir la progression et raté les échéances”, Mark Gurman affirme que le produit est toujours en préparation, mais son avenir est directement lié aux autres ambitions d’Apple autour de la fintech. En effet, parmi les services financiers pas encore officialisés, on trouverait Apple Pay Monthly Installments, lesquels permettraient justement à la firme de Cupertino de collecter des intérêts en proposant une version étendue de son service Pay Later. Tout ceci ferait partie d’un plus vaste Project Breakout, pour aller plus loin dans les services financiers, en développant notamment son propre système de vérification des capacités de crédit en passant par les autorisations de prêt et les bonus.

La volonté d’Apple de vouloir tout faire pourrait expliquer ce retard

Pour l’heure, toutes ces responsabilités sont gérées par les banques partenaires d’Apple, mais la marque à la pomme souhaiterait tout faire elle-même. Et cela prendrait davantage de temps que prévu initialement. Si toutes ces informations sont avérées, ce service de location d’appareil serait disponible de différentes manières selon l’appareil choisi. Selon les analystes, en tous les cas, un tel service permettrait à davantage de personnes, en essayant les produits onéreux d’Apple pour une modique somme, ouvrant les portes à de nouveaux clients. D’un point de vue purement business, c’est aussi très sensé. Apple pourrait utiliser ce service comme démonstration pour la nouvelle génération d’iPhone et l’actuelle, avec des tarifs variables, tout en gagnant de l’argent en proposant des appareils reconditionnés via ce service de location.