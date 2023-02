La meilleure application gratuite de scanner pour votre iPhone

Cette app gratuite est le meilleur scanner pour iPhone. Sa force réside dans l'automatisation du processus.

Il y a une très bonne application de scanner de document sur votre iPhone, en natif, dans l’app Notes. Elle est très efficace pour détecter les bords de votre document et même extraire le texte. Le problème est que le texte scanné est sauvegardé dans la note elle-même en tant que PDF. Il vous faut alors exporter manuellement le document pour en profiter vraiment.

Il est possible d’améliorer tout cela grâce à l’application totalement gratuite QuickScan. Cette dernière sort du lot parce qu’elle fait partie des rares apps à effectuer tout le traitement via les outils d’Apple. Vous n’aurez ainsi pas à faire passer vos données via des serveurs tiers.

Mais ce qui rend vraiment cette app aussi puissante, c’est le workflow et son système d’automatisation intégré. Vous pouvez créer un profil d’export avec vos paramètres et une destination présélectionnée pour vos documents. Une fois le scan réalisé, l’app va détecter automatiquement le format et enregistrer le PDF vers cette destination – y compris un service dans le cloud comme Dropbox -.

Voici un exemple de son fonctionnement. Ouvrez l’app QuickScan, tapotez sur le bouton “New Scan” et commencez à scanner des pages avec le bouton “Shutter” (l’app gère automatiquement le rognage). Lorsque vous avez terminé, tapotez sur le bouton “Save”.

Instantanément, vous verrez une grille avec toutes les pages scannées. Vous pouvez les glissser-déplacer vous les réorganiser et tapoter une page pour avoir un aperçu ou modifier le fichier. Là, vous pouvez tapoter sur le bouton “Live Text” pour surligner et sélectionner le texte individuellement. Si vous tapotez sur l’icône “Eye” dans la barre d’outil en bas, l’app va scanner et extraire tout le texte. Vous pouvez ensuite visualiser et copier ledit texte.

Tapotez sur l’icône “Share” et vous pouvez exporter le fichier en PDF, JPG ou simple document texte, avec ou sans protection par mot de passe. Tapotez sur le bouton “Choose Destination”, puis partagez via l’app Files, n’importe quelle app de messagerie ou copiez simplement le résultat dans votre presse-papiers.

Maintenant, vous pouvez automatiser tout le processus. Dans la page “Export”, allez dans “Export Favorites section” et créez un nouveau “Favorite”. Choisissez la destination où envoyer les fichiers (en local ou dans le cloud) et définissez les autres paramètres, y compris le type de fichier. Donnez un nom à cette automatisation et tapotez sur le bouton “Save”. Désormais, vous pouvez aller dans “Settings > Automatic Export > Enabled” et choisir le profil d’exportation que vous venez de créer.

Votre automatisation est désormais configurée. La prochaine fois que vous scannerez des pages et tapoterez sur le bouton “Save”, l’app va exporter automatiquement le document avec vos paramètres vers votre destination. Diablement efficace !