Le casque de réalité mixte d’Apple ferait son apparition à la WWDC

Le casque de réalité mixte d'Apple serait présenté à la WWDC en juin, avec les premières livraisons plus tard dans l'année.

Apple réduirait actuellement la fenêtre de lancement de son tant attendu casque de réalité mixte. Selon des sources de Bloomberg, ce dernier devrait désormais être présenté durant la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin. L’appareil, qui pourrait répondre au nom de Reality Pro, devait, officieusement, arriver sur le marché en avril, mais davantage de temps a finalement été nécessaire pour gérer plusieurs soucis au niveau hardware et software. La firme de Cupertino n’a, évidemment, pas commenté l’information, mais les premières livraisons pourraient avoir lieu plus tard dans l’année.

Le casque devrait en tous les cas être proposé à un tarif très élevé, probablement aux alentours des 3 000 $, mais embarquerait des capacités que l’on ne trouve nulle part ailleurs, pas même sur le Meta Quest Pro. Parmi les rumeurs qui circulent, on citera la possibilité d’un double écran 4K ainsi qu’une batterie de caméras pour un tracking avancé et une utilisation sans manette. Il faudra cependant très certainement porter la batterie dans un pack externe, mais le système serait propulsé par un processeur M2 qui fait mieux que les puces mobiles actuellement embarquées dans d’autres produits AR ou VR.

La plateforme logicielle sous-jacente, xrOS, devrait proposer une interface très similaire à celle d’iOS, reposant sur des gestes des doigts et des commandes vocales. L’accent serait aussi mis tout particulièrement sur la santé ainsi que des expériences familières améliorées, comme avec des avatars en pied pendant les appels FaceTime. Vous pourriez même avoir une solution simple pour créer des apps directement en utilisant Siri.

Ce premier modèle vise principalement les créateurs et les plus enthousiastes, et un lancement à la WWDC permettrait d’aider les développeurs à mieux comprendre la technologie et ses possibilités avant qu’elle ne soit accessible au grand public. Cependant, des rumeurs suggèrent aussi que la marque à la pomme travaille sur un casque plus abordable, un casque dont le tarif se rapprocherait de celui du Quest Pro, à savoir 1 500 $. Ce design au tarif plus abordable pourrait cependant ne pas arriver avant 2024, mais ces rumeurs suggèrent une stratégie à long terme de vouloir rendre cette technologie de réalité mixte la plus accessible possible.