Vous pouvez enfin ping votre Apple Watch depuis votre iPhone

Avec iOS 17, Apple ajoute enfin une fonctionnalité simple pour retrouver son Apple Watch. Avec un bouton d'accès rapide depuis le Centre de Contrôle. Voilà qui devrait être très utile.

La prochaine fois que vous oublierez où vous avez laissé votre Apple Watch et que vous avez besoin de remettre la main dessus rapidement, vous pourrez utiliser votre iPhone pour la retrouver facilement. Jusqu’à présent, l’opération n’était possible que via l’application Localiser, mais cette opération est davantage pensée pour les fois où vous avez vraiment perdu votre smartwatch ou si elle a été volée. Pour toutes les autres fois où vous l’avez simplement égarée, perdue dans les coussins du canapé ou ailleurs, cette nouvelle fonction de ping suffit largement.

Pour commencer, il convient de s’assurer que votre iPhone est sous iOS 17. Vous pouvez faire cela dès maintenant si vous acceptez d’installer la version bêta publique, mais assurez-vous, comme toujours, d’avoir bien sauvegardé votre iPhone – ou au moins vos fichiers les plus importants – avant de vous lancer. Bien que la bêta publique soit suffisamment stable, vous n’avez pas envie de risquer une perte de données sur votre téléphone principal si quelque chose devait mal se passer.

Une fois que vous êtes sous iOS 17, allez dans Réglages > Centre de contrôle sur votre iPhone et faites défiler la page jusqu’en bas. Tapotez sur le bouton “+” vert à côté de “Trouver ma Montre”. Vous pouvez maintenant aller dans le Centre de Contrôle en balayant vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran de votre iPhone et tapoter sur l’icône Watch.

Cela permet de lancer un ping rapidement sur votre Apple Watch. Le son est le même que celui utilisé lorsque vous lancez un ping sur votre iPhone. La fonctionnalité Ping My Watch fonctionne même lorsque la montre est verrouillée et en mode silencieux. Et vous n’avez pas besoin de mettre à jour votre Apple Watch sur watchOS 10 pour en profiter, il suffit de watchOS 9. Voilà qui devrait simplifier la vie aux plus tête en l’air.