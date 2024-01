Trois bonnes raisons de passer à iOS 17.3

Apple a publié tout récemment iOS 17.3. Voici plusieurs bonnes raisons de l'installer immédiatement.

Le moment est venu de mettre son téléphone à jour. Apple a en effet publié officiellement iOS 17.3 pour tous les appareils compatibles, et bien que ce ne soit pas la plus grosse mise à jour de l’histoire d’iOS, celle-ci a plusieurs arguments intéressants en sa faveur.

Protection en cas de vol de l’appareil

Un bon mot de passe n’est pas suffisant pour protéger votre iPhone. Si un voleur parvient à voir ce dernier par-dessus votre épaule, par exemple, il peut l’utiliser pour réinitialiser le mot de passe de votre Apple ID. De là, il peut vous tenir à l’écart de toute votre vie Apple, et pas uniquement de votre iPhone volé.

La nouvelle fonctionnalité Protection en cas de vol de l’appareil d’iOS 17.3 vise à améliorer cette faille. Si vous choisissez de l’activer, iOS demandera un scan Face ID ou Touch ID pour les opérations importantes, là où le simple mot de passe était auparavant demandé. Pour réinitialiser votre mot de passe, accéder à vos mots de passe et passkeys enregistrés, voir votre Apple Card numérique et autre, il faudra un Face ID ou Touch ID.

Les playlists collaboratives sont enfin là

Depuis leur annonce par Apple à l’occasion d’iOS 17.2, les playlists Apple Music collaboratives sont très attendues. Malheureusement, la firme de Cupertino décidait de ne pas les intégrer à la dernière minute, les repoussant à iOS 17.3. Les voici aujourd’hui disponibles.

Avec les playlists collaboratives, vous pouvez inviter des amis pour travailler sur une playlist ensemble. Tout le monde peut alors ajouter, retirer et réorganiser les titres. Et vous pouvez réagir aux différentes chansons avec des emoji, pour faire savoir aux autres ce que vous pensez de tel ou tel titre.

Mises à jour de sécurité importantes, dont un correctif de faille zero-day

Apple ne les inclut pas dans ses listes de changements, mais les patchs de sécurité sont une part importante de toute mise à jour. iOS 17.3 introduit 15 correctifs de failles.

Si toutes ne méritent pas d’être corrigées le plus rapidement possible, l’une d’entre elles, baptisée CVE-2024-23222, était très dangereuse. Elle permet à une personne malintentionnée d’exécuter son propre code sur votre appareil iOS après avoir lu un certain contenu en ligne, via WebKit. Pire, Apple a confirmé que cette faille a déjà été utilisée (ce qui en fait une faille zero-day). Il est donc vital de mettre à jour son iPhone ou iPad immédiatement. Apple a même publié des mises à jour de sécurité pour iOS 15.8.1 et iOS 16.7.5 pour les autres iPhone et iPad encore supportés. Il en va de même pour macOS, mettez donc votre Mac à jour dès maintenant.

Il y a plusieurs correctifs intéressants avec iOS 17.3. L’un, appliqué au Neural Engine, vient corriger une faille permettant une exécution de code arbitraire avec des privilèges kernel. Un autre corrige un souci avec l’app Mail autorisant une app à accéder à des données sensibles de l’utilisateur. Un autre encore comble une faille Safari révélant l’historique de navigation privée dans les Réglages. Il y a aussi un correctif pour une faille dans Raccourcis, permettant à un raccourci d’utiliser des données sensibles sans alerter l’utilisateur, un autre pour éviter qu’une apps contourne certains réglages de confidentialité et même un pour la toute récente fonction de Protection en cas de vol de l’appareil. Et il y a même un fix pour un souci avec les Fuseaux Horaires qui permet à une app de voir le numéro de téléphone de l’utilisateur dans les logs système. La liste complète est ici.

Autres fonctionnalités intéressantes d’iOS 17.3

Cette mise à jour mineure introduit d’autres nouveautés, moindres certes, mais qui méritent d’être notées ici.

Prise en charge de AirPlay dans les hôtels

Apple avait annoncé cette fonction durant la keynote de sa WWDC, avant de la reporter. La voici aujourd’hui. Avec iOS 17.3, vous pouvez scanner un QR Code dans un hôtel participant pour envoyer du contenu de votre iPhone vers le téléviseur de votre chambre via AirPlay. Les hôtels en question sont encore rares, mais la liste devrait rapidement s’allonger.

AppleCare et garantie

Lorsque vous allez dans la section AppleCare et garantie des réglages, vous verrez désormais le statut de couverture de la garantie pour tous vos appareils connectés à votre Apple ID. Jusqu’à présent, on ne voyait que la couverture concernant l’iPhone.

Optimisations dans la détection des accidents

Apple n’entre pas dans les détails, mais indique que tous les iPhone 14 et 15 voient leur détection des accidents être améliorée grâce à cette mise à jour. Celle-ci sera certainement plus précise.

Nouveau fond d’écran Unity

iOS 17.3 ajoute un nouveau fond d’écran Unity, lequel, selon Apple, rend hommage à l’histoire des Noirs.