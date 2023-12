Comment trouver votre Apple ID, même lorsque tout semble perdu

L'Apple ID est extrêmement important pour tout utilisateur de l'écosystème Apple. Mais que faire si vous ne parvenez pas à savoir quel est le vôtre ?

L’Apple ID est l’équivalent de la carte vitale pour l’écosystème Apple : c’est votre identité Apple, nécessaire chaque fois que vous vous connectez sur un nouvel appareil ou pour vérifier que vous êtes bien qui vous prétendez être. Si vous ne connaissez pas votre Apple ID, vous avez un gros problème. Fort heureusement, il y a plusieurs méthodes pour le trouver, certaines plus évidentes que d’autres.

Si vous êtes déjà connecté sur votre Apple ID sur votre appareil, il est facile de savoir quelle adresse email est associée au compte.

Sur votre iPhone ou iPad, allez dans l’app Réglages, puis tapotez sur votre nom en haut de la page. Sur Mac, ouvrez les Réglages Système ou Préférences Système, cliquez sur votre nom/Apple ID. Là, vous aurez davantage de détails sur votre compte Apple, dont l’adresse email utilisée pour votre connexion Apple ID. Si vous utilisez un PC Windows, ouvrez iTunes ou iCloud pour Windows, puis allez dans la section Compte pour trouver votre Apple ID.

Maintenant, connaître l’adresse email associée à votre Apple ID ne représente que la moitié de la solution. L’autre l’est tout autant : le mot de passe. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas vous connecter sur votre Apple ID, et vous pourriez vous sentir coincé(e).

Mais pas de panique. Il est facile de réinitialiser ce mot de passe, surtout lorsque vous connaissez l’adresse email. Vous pouvez le faire sur la même page Apple ID sur votre appareil dans Connexion et Sécurité > Modifier le mot de passe ou via le site d’aide d’Apple.

Si vous n’êtes pas connecté(e) sur votre Apple ID, la chose est plus délicate, mais ce n’est pas sans espoir. Une option est d’essayer de trouver votre Apple ID sur le site Apple iForgot. Le système vous demandera votre email et votre numéro de téléphone et s’il trouve une correspondance, le site vous posera quelques questions de sécurité.

Une autre option consiste à tenter d’utiliser une autre adresse email que vous utilisez fréquemment : il est possible que l’une d’entre elles soit celle de votre Apple ID. En parlant d’adresses email, vérifiez vos boîtes de réception à la recherche des emails d’Apple, ceux-ci étant le plus souvent envoyés par “noreply@apple.com”. Il est fort probable que l’adresse email en question soit celle de votre Apple ID.

Si rien ne fonctionne, prenez contact avec le Support Apple, lequel a des ressources supplémentaires pour vous aider à récupérer votre compte.

Quoi que vous fassiez, assurez-vous de bien passer par les canaux officiels d’Apple. Les scammers veulent mettre la main sur votre Apple ID et n’hésitent pas à créer de faux sites copiant ceux d’Apple pour vous duper. Les ressources en lien dans cet article sont vérifiées et sécurisées.