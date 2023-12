Trois ans de retard pour Ironheart, une série Disney+ tournée en 2022

En raison de divers facteurs, la série télévisée Ironheart pourrait être diffusée d'ici trois ans sur la plateforme de streaming Disney+.

Tl;dr La série Disney+ Ironheart aurait un retard de diffusion de trois ans.

Le personnage d’Ironheart a été introduit dans Black Panther: Wakanda Forever.

La sortie de Ironheart est retardée malgré la fin du tournage en 2022.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce retard, dont une baisse de confiance de Marvel.

Un retard de trois ans pour Ironheart

Alors que la série Marvel Ironheart a été tournée en 2022, sa diffusion sur Disney+ pourrait prendre jusqu’à trois ans. Le personnage de Riri Williams, alias Ironheart, a fait ses débuts en 2022 dans Black Panther: Wakanda Forever. Prodigieuse inventrice, elle construit non seulement un appareil détecteur de vibranium, mais également une armure similaire à celle de Tony Stark.

Des facteurs multiples expliquant le retard

Ironheart a débuté son tournage en été 2022 pour se terminer en novembre de la même année. La série était initialement prévue pour une sortie fin 2023. Cependant, en 2023, Disney a décidé de ralentir sa production de contenu, rendant improbable la sortie initialement prévue. En effet, il semble que Ironheart ait été reporté à 2024. À présent, Disney+ a omis Ironheart dans ses annonces de sorties Marvel Studios pour 2024, laissant supposer une sortie en 2025, soit trois ans après la fin du tournage.

Des indices sur le pourquoi du retard

La raison exacte du retard de Ironheart n’a pas été communiquée par Disney ou Marvel. Plusieurs facteurs pourraient cependant être en cause. Tout d’abord, Ironheart devait toujours sortir après Secret Invasion, la saison 2 de Loki et Echo. Aussi, les récentes productions MCU ont eu des réceptions plutôt décevantes, ce qui pourrait indiquer une certaine prudence de Marvel Studios vis-à-vis de Ironheart.

En outre, aucune information n’indique des problèmes de production sur Ironheart, contrairement à d’autres productions telles que Blade ou Daredevil: Born Again. Néanmoins, il est possible que Ironheart ait rencontré les mêmes problèmes rencontrés lors des phases 4 et 5 du MCU.