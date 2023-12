Bob Iger reconnaît une surproduction de suites chez Disney et évoque les futurs projets

Le PDG de Disney, Bob Iger, justifie le nombre élevé de suites produites par le studio, bien qu'il reconnaisse qu'il y en a eu trop. A votre avis, cela a-t-il affecté la qualité des films de Disney ?

Tl;dr Bob Iger, le PDG de Disney, défend le nombre de suites produites par le studio.

La popularité de Disney a diminué à cause de l’absence d’originalité.

Le PDG de Disney, Bob Iger, admet qu’il y a eu trop de suites, mais refuse de s’excuser.

Disney prévoit de produire encore plus de suites malgré les critiques.

Un PDG non-repentant

Bob Iger, PDG de Disney, a récemment fait face à des critiques concernant le grand nombre de suites produites par son studio. Pendant longtemps, Disney a connu un succès incroyable avec ses films d’animation et ses films en prise de vue réelle originaux. Cependant, ces dernières années, les films de Disney ont été pointés du doigt pour leur manque d’originalité. Beaucoup de leurs dernières sorties ont été des remakes, des versions en prise de vue réelle de films d’animation, ou des suites. En conséquence, Disney a eu du mal à trouver son public au box-office, avec une série de films qui ont sous-performé.

La défense du PDG

Lors d’une conférence Q&A pour le New York Times, Bog Iger a répondu à ces critiques. Il a déclaré qu’il ne présenterait aucune excuse pour le nombre de suites produites par le studio. Cependant, il admet que le studio en a peut-être fait trop :

Je pense que je ne veux pas m’excuser de faire des suites. Certaines d’entre elles ont extrêmement bien marché. Et ce sont aussi de bons films. Il doit y avoir une raison de le faire, au-delà du commerce. Il faut avoir une bonne histoire. Et nous en avons fait trop. Cela ne signifie pas que nous allons arrêter d’en faire.

Pourquoi Disney fait-il autant de suites ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Disney pourrait créer autant de suites. La raison la plus évidente est que c’est une formule sûre et éprouvée qui leur a apporté du succès par le passé. La franchise Toy Story en est un exemple parfait. Le premier volet a connu un grand succès en 1995. Les suites et les spin-offs qui ont suivi ont été très rentables et ont également reçu beaucoup d’éloges de la part des critiques.

Quel est l’avenir de Disney ?

Malgré les critiques sur le nombre de suites qu’il a récemment produites, le studio ne semble pas ralentir. Il a déjà été confirmé que la firme aux grandes oreilles prévoit de sortir Inside Out 2, Deadpool 3, Kingdom of the Planet of the Apes, Mufasa : The Lion King, Captain America 4, Zootopia 2, et d’autres suites à Avatar. Des plans pour un Toy Story 5 et des Frozen 3 et 4 sont également en cours. Considérant la fatigue évidente des spectateurs face à ces suites, il serait peut-être temps pour le studio de prendre une nouvelle direction.