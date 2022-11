Bob Iger redevient PDG de Disney

Bob Iger redevient le grand patron de Disney. Il reprend la place de Bob Chapek.

Bob Iger reprend sa place de PDG de Disney dans le cadre d’un vaste changement de direction qui voit donc le PDG actuel, Bob Chapek, se retirer. L’entreprise l’a annoncé via un communiqué de presse. Bob Iger devrait rester en poste pendant deux ans, avec un mandat pour une “croissance renouvelée” et pour trouver et former son successeur. Bob Iger déclare revenir “plein de gratitude et d’humilité – et, […] une pointe d’étonnement.”

Bob Iger redevient le grand patron de Disney

“Nous remercions Bob Chapek pour ses services envers Disney pendant sa longue carrière, y compris d’avoir fait travers à l’entreprise les défis sans précédent de la pandémie”, déclarait la présidente de Disney Susan Arnold dans un communiqué. “Le Conseil a conclu que Disney entre dans une période incroyablement complexe de transformation de l’industrie, Bob Iger est en parfaite position pour diriger l’entreprise durant cette période pivot.”

Bob Iger avait choisi Bob Chapek pour lui succéder en tant que PDG, mais leurs styles très différents se sont rapidement opposés. Bob Iger est connu pour valoriser le talent créatif tandis que Bob Chapek se concentrait sur le streaming, particulièrement lorsque la pandémie avait décimé les parcs à thème du géant et la distribution dans les salles de cinéma.

Il reprend la place de Bob Chapek

Sous Bob Chapek, Disney s’était retrouvé englué avec la loi “Don’t Say Gay” en Floride et largement critiqué pour ses critiques envers l’actrice de Black Widow, Scarlett Johansson, pour sa prise de position dans le combat streaming contre cinéma. Et durant une retraite Disney, Bob Iger aurait expressément demandé à l’entreprise de ne pas se reposer uniquement sur les données pour prendre des décisions. Certains y voient une critique directe envers Bob Chapek.

Sous la direction de ce dernier, Disney a cependant gagné 235 millions d’abonnés (en comptant ESPN et Hulu), mais perdu 1,5 milliard de dollars le trimestre dernier. Sa valeur sur le marché a aussi chuté de 257,6 milliards de dollars pour la dernière année complète de Bob Iger à 163,5 milliards de dollars. Une grande part de cette perte est cependant imputable à la pandémie, les cinémas et parcs à thème ayant dû fermer.

Cette décision de changer de PDG est en tous les cas une surprise dans la mesure où Disney avait renouvelé le contrat de Bob Chapek pour trois années. Bob Iger, lui, a un statut presque mythique en tant que Disney. On lui doit les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et 20th Century Fox. Cet héritage va être mis à rude épreuve, des épreuves difficiles attendent Disney.