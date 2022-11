Disney gèle les embauches et prévoit des licenciements

Disney annonce un gel des embauches et s'attend à une réduction de sa masse salariale.

Le grand patron de Disney, Bob Chapek, a déclaré à ses managers dans une lettre que l’entreprise allait mettre en place un certain nombre de mesures visant à réduire ses coûts, ceci pour l’aider à “atteindre l’objectif important de la rentabilité pour Disney+ durant l’exercice financier 2024”.

Disney annonce un gel des embauches

Si l’on en croit un mémo interne obtenu par CNBC, Disney prévoit de limiter les nouveaux venus parmi ses salariés via une période ciblée de gel des embauches. L’entreprise accueillera cependant toujours de nouvelles têtes pour les “postes les plus cruciaux et la direction des opérations”, mais tous les autres emplois sont actuellement en pause sur le recrutement. Bob Chapek a aussi admis dans sa lettre que Disney “s’attend à certaines réductions de personnel” alors qu’elle cherche des moyens de réduire ses coûts dans tous les aspects de ses affaires.

et s’attend à une réduction de sa masse salariale

Cette lettre du PDG survient peu après que Disney a dévoilé des revenus assez peu satisfaisants pour le trimestre passé. Bien que Disney+ puisse se targuer d’avoir accueilli 12,1 millions de nouveaux abonnés pour le quatrième trimestre fiscal, qui s’est achevé le 1er octobre, les pertes d’exploitation pour le streaming sont passées de 0,8 à 1,5 milliard de dollars. L’entreprise s’attend en tous les cas à ce que ces pertes diminuent désormais, grâce à l’augmentation des tarifs de ses services de streaming ainsi qu’au lancement de l’offre financée par la publicité sur Disney+. Dans son mémo, Bob Chapek réitérait par ailleurs en se disant “confiant en la capacité [de l’entreprise] à atteindre ses objectifs”, mais Disney a clairement l’intention de se serrer la ceinture pour y parvenir.

Disney est l’une des nombreuses sociétés à mettre en place un gel des embauches à cause de la situation économique. Lorsque le patron de Meta, Mark Zuckerberg, avait annoncé que la société mère de Facebook allait licencier 11 000 personnes, ce dernier ajoutait que le gel des embauches s’étendait désormais jusqu’au premier trimestre 2023. Amazon a, lui aussi, mis en pause ses recrutements il y a quelques jours.