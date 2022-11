Un premier aperçu de la zone Fantasy Springs à Tokyo DisneySea

Disney Parks donne un premier aperçu de Fantasy Springs à Tokyo DisneySea. Certains contes indémodables seront à la fête.

Avec ses moyens colossaux, Disney peut rêver de voir toutes ses licences prendre dans ses parcs. Ce sont, certes, d’énormes chantiers à chaque fois, mais le résultat vaut clairement le coup d’oeil, avec des fans qui se pressent par millions dans les différents parcs aux quatre coins du globe. En 2024, à Tokyo DisneySea, les amoureux de Disney pourront découvrir une toute nouvelle zone faisant la part belle aux contes emblématiques du géant américain.

Les fans des contes Disney auront bientôt une raison supplémentaire de se réjouir, la nouvelle zone Fantasy Springs à Tokyo DisneySea est en chantier, elle devrait être achevée en 2024. Avec les frontières du Japon désormais de nouveau ouvertes, vous pourrez bientôt commencer à organiser votre voyage au Pays du Soleil levant avec votre visite de ce parc incroyable.

Certains contes indémodables seront à la fête

Une présentation de la progression du projet a été diffusée sur la chaîne YouTube Disney Parks. L’occasion de découvrir les noms des différentes zones de Fantasy Springs inspirées par La Reine des Neiges, Raiponce et Peter Pan. Jugez plutôt :

Ci-dessous, un aperçu un peu plus précis de Neverland de Peter Pan avec le bateau de pirate complet, l’Île du Crâne et le Lagon de Sirène.

La Forêt de Raiponce a sa tour et proposera un tour en bateau basé sur le film de 2010.

Le Royaume gelé mettra en avant le château de glace d’Elsa et le royaume d’Arendelle dirigé par sa sœur La Reine Anna.

Il y aura aussi un Tokyo DisneySea Fantasy Springs Hotel, avec des chambres inspirés des licences Disney et une sélection de chambres à thème avec vue sur le parc. Il s’agira de l’hôtel le plus proche entre Tokyo DisneySea et Tokyo Disneyland.