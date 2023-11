Apple, Disney et d’autres retirent leurs pubs sur X face à la montée des contenus antisémites

Précédemment, IBM avait interrompu ses publicités en raison de ses inquiétudes liées aux discours de haine. Quels pourraient être les prochains mouvements d'IBM face à ce problème persistant ?

Tl;dr Des entreprises majeures retirent leurs annonces de X.

Apple, Disney et Lionsgate réagissent à des contenus antisémites.

Cette décision fait suite à l’apparition d’annonces à côté de contenus pro-nazis.

La santé financière de X est menacée par ces départs.

Un retrait massif d’annonceurs

Un souffle d’indignation traverse le monde de la publicité, Apple, Disney et Lionsgate ont décidé de suspendre leurs publicités sur X, marquant ainsi leur désapprobation face aux contenus antisémites diffusés sur la plateforme.

La réaction à des contenus polémiques

Cette décision fait suite à l’annonce du propriétaire de X, Elon Musk, qui a semblé valider publiquement une théorie du complot antisémite. Selon les informations recueillies auprès d’Axios et du New York Times, Warner Brothers Discovery et Paramount Global ont également mis en suspend leurs publicités.

L’entreprise IBM a également confirmé le gel de ses annonceurs publicitaires pour mener une enquête suite à un rapport montrant des publicités de sa division Watson disposées à côté de contenus pro-nazis. Le rapport, publié par le groupe de contrôle Media Matters, a également décelé des publicités d’Apple, d’Oracle et d’autres sociétés technologiques juxtaposées à des contenus similaires.

Un système mis en cause

Malgré les affirmations de X, qui soutient que la plateforme ne fait pas intentionnellement apparaître des marques à côté de ce type de contenu, de nombreux annonceurs sont inquiets depuis longtemps de la manière dont ce discours haineux est géré.

Un coup dur pour les finances de X

Ces départs successifs de grands annonceurs représentent un véritable coup dur pour les finances de X, déjà en difficulté. En ce sens, un récent tweet d’Elon Musk semblant approuver une théorie du complot antisémite a poussé davantage d’annonceurs à prendre leurs distances.