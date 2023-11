Sur un appareil Apple, préférez le Trousseau iCloud à Google Authenticator. Si vous êtes totalement dans l'écosystème, l'option native de la firme de Cupertino est bien plus fluide à utuiliser au quotidien.

Google Authenticator est une excellente solution pour générer des codes à usage unique pour l’authentification double facteur, mais si cette application est adéquate pour de nombreux utilisateurs, si vous utilisez l’écosystème Apple, vous avez tout intérêt à utiliser le Trousseau iCloud. Et ceci est d’autant plus vrai maintenant que la firme de Cupertino a simplifié le transfert des codes de Google Authenticator vers iCloud.

Qui devrait passer ses codes à usage unique au Trousseau iCloud

Attention : vous ne devriez migrer vers le Trousseau iCloud que si vous êtes totalement dans l’écosystème Apple. Si vous utilisez un smartphone Android ou un PC Windows sur lequel vous auriez à accéder à ces données d’authentification, vous devriez continuer avec Google Authenticator ou un autre gestionnaire de mots de passe capable de gérer ces codes.

Pour celles et ceux qui sont totalement dans l’écosystème Apple, il est bien plus pratique d’avoir tous ses codes dans le Trousseau iCloud. Cela rend l’authentification tout à fait fluide parce que vous pouvez copier et coller ou profiter du remplissage automatique peu importe l’appareil que vous utilisez. Google Authenticator est une très bonne app, mais vous devrez toujours avoir votre iPhone à portée de main pour saisir le code à chaque fois. Cela peut être frustrant lorsque vous cherchez à vous connecter sur votre Mac, et plus encore quand vous avez l’habitude du remplissage automatique du Trousseau iCloud.

Autre avantage du Trousseau iCloud, la migration sans souci. Si vous achetez un nouvel iPhone ou Mac, vous n’avez rien à faire pour importer ces codes. Google Authenticator prend en charge la synchronisation des comptes, mais vous devrez toujours vous identifier séparément sur l’app sur votre nouvel appareil, c’est vous serez toujours limité(e) au téléphone. Avec le Trousseau iCloud, tous vos codes sont aussi disponibles sur votre Mac, si vous utilisez le même Apple ID.

Vous pourriez avoir besoin de vérifier certaines choses avant de pouvoir importer vos codes Google Authenticator sur votre iPhone :

Allez dans Réglages > Mots de passe > Options de mot de passe. Sous Configurer les codes de vérification en utilisant, sélectionnez “Mots de passe et trousseau. Ouvrez Google Authenticator sur votre iPhone et vérifiez quels codes sont stockés dans l’app. Assurez-vous que tous sont bien dans le Trousseau iCloud en allant dans Réglages > Mots de passe sur votre iPhone. S’il en manque, ajoutez-le avant d’importer les codes.

Une fois cela fait, ouvrez Google Authenticator sur votre iPhone et tapotez sur le bouton avec les trois lignes dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez “Transfert de comptes”. L’app va afficher un QR Code, faites-en une capture d’écran. Dans l’app Photos, ouvrez ce screenshot et restez appuyé sur le QR Code. Sélectionnez Ajouter les codes de vérification dans Mots de passe.

Cette action va ouvrir le gestionnaire de mots de passe d’Apple et vous verrez tous les codes qui étaient dans Google Authenticator jusqu’à présent. Tapotez sur Ajouter à Mots de passe pour chacun d’entre eux, sélectionnez l’item correspondant et les liens seront effectués. Vous devrez faire cela manuellement pour chacun, mais cela n’est à faire qu’une fois.

Après cela, les codes seront disponibles sur tous vos appareils Apple. La prochaine fois que vous vous connecterez sur un compte avec authentification double facteur, vous devriez voir l’option de remplissage automatique sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Au pire, vous devrez aller dans le Trousseau iCloud pour récupérer le code sur l’appareil sur lequel vous essayez de vous connecter.