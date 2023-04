Google Authenticator synchronise enfin les codes à usage unique dans le cloud. Vous n'avez plus à craindre de perdre ou vous faire voler votre smartphone.

Vos codes à usage unique de Google Authenticator n’ont plus à craindre de se retrouver coincés à jamais si d’aventure vous veniez à perdre l’appareil sur lequel l’app est installée. En effet, une mise à jour d’Authenticator pour Android et iOS permet de stocker désormais des copies de vos codes dans votre compte Google. Vous n’aurez donc pas à réautoriser toutes vos applications liées – ou scanner un QR Code) quand vous avez un nouveau téléphone.

Une fois la dernière version téléchargée et installée, suivez simplement les indications à l’écran pour vous connecter à Google et activer la synchronisation. Bien évidemment, vous voudrez aussi vous assurer que votre compte Google est parfaitement sûr pour éviter qu’une personne non autorisée puisse accéder à votre Authenticator.

Google promeut toujours des authentifications sans mot de passe qui utilisent des technologies comme les passkeys. Ceci étant dit, la firme de Mountain View reconnait aussi que le grand public fait encore appel à des codes à usage unique. Cette mise à jour d’Authenticator promet de réduire un peu la frustration d’utiliser ces codes ainsi et de bien penser à gérer, manuellement, le transfert vers un autre appareil ou système. Cela pourrait aussi encourager l’utilisation de l’authentification double facteur auprès de celles et ceux qui pouvaient craindre de ce qui pouvait arriver si leur téléphone est perdu ou volé.

Ce concept n’est pas nouveau. Des applications comme Microsoft Authenticator proposent depuis longtemps les sauvegardes dans le cloud. Cependant, ce n’est un secret pour personne que l’outil de Google est très populaire. La synchronisation via le cloud pourrait faire une vraie différence, notamment dans la mesure où de nombreuses apps peuvent déjà utiliser Authenticator comme alternative aux mots de passe conventionnels.