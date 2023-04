Google veut permettre aux publicitaires d'utiliser l'IA pour créer leurs campagnes de pub, un projet qui pourrait encore rapporter très gros au géant américain.

Google n’a aucune intention de descendre du train de l’intelligence artificielle (IA), et l’on comprend tout à fait cette volonté du géant américain dans la mesure où cette technologie n’est qu’à ses débuts, qu’elle est extrêmement prometteuse, déjà très populaire et qu’elle pourrait rapporter énormément d’argent aux acteurs de cette industrie. C’est donc assez logiquement qu’elle travaille à utiliser l’IA dans son cœur de métier, à savoir la publicité.

Google veut permettre aux publicitaires d’utiliser l’IA pour créer leurs campagnes de pub

En effet, selon The Financial Times, la firme de Mountain View prévoirait d’incorporer la même technologie d’intelligence artificielle qui fait tourner son chatbot Bard dans ses outils dédiés au marketing. C’est tout du moins ce qu’annonce une présentation interne de Google à destination des acheteurs de publicités.

Si l’on en croit ce document, le fonctionnement serait très similaire à la manière dont on utilise déjà l’IA générative. L’entreprise qui achète des publicités introduira des textes, images et vidéos dans le système d’IA, celui-ci utilisera toutes ces invites et ses connaissances pour mettre sur pied une campagne de publicité bien réelle qui semble avoir été réalisée par des professionnels. Ou tout du moins, est-ce là l’objectif. Rien de tout ceci n’est encore public, évidemment, donc il est, à l’heure actuelle, impossible de jauger de l’efficacité d’un tel système.

Un projet qui pourrait encore rapporter très gros au géant américain

The Times rapporte aussi qu’il y a certaines craintes quant à la propagation de publicités véhiculant de fausses informations. Bard s’était en effet fait remarquer pour avoir donné des informations erronées durant la propre annonce officielle de Google et certains employés du géant américain s’inquiètent de certains biais éthiques concernant le chatbot, et ce, depuis bien avant le lancement de cette technologie. Pour ce que cela vaut, Google travaillerait aussi à mettre en place des garde-fous pour s’assurer que ces campagnes de publicités générées par l’intelligence artificielle ne causent aucun tort.

Mais au train où vont les choses actuellement autour de ces technologies, ce n’est probablement qu’une question de temps avant que quelque chose de très étrange ne survienne.