Google aurait mis en pause la construction de son campus géant de San Jose

Google met en pause la construction de son campus géant de San Jose, et c'est toute une région qui se retrouve dans une position délicate.

Le campus Google de San Jose qui doit s’étendre sur plus de 32 hectares va devoir attendre, quelque temps du moins. En effet, selon des sources de CNBC, l’entreprise d’Alphabet aurait mis en pause la construction de son grand complexe de Downtown West après une première phase de démolition. Le géant américain aurait “vidé” l’équipe de développement de ce même campus lors de sa grande vague de licenciement initiée en janvier dernier. Le chantier serait aujourd’hui à l’arrêt et les différents entrepreneurs n’auraient pas été avertis d’une éventuelle date de reprise.

Google met en pause la construction de son campus géant de San Jose

Dans un communiqué transmis à Engadget, un représentant de la firme de Mountain View déclare que l’entreprise souhaite que cet espace reflète les “besoins futurs” de la société, avec des employés en travail hybride et la communauté. Google doit encore déterminer “comment avancer au mieux” avec ce campus de San Jose, mais reste totalement “engagé” envers ce projet et le développement à long terme de San Jose, toujours selon ce porte-parole.

Google a passé plusieurs années à négocier pour choisir Downtown West. Le géant américain avait reçu les autorisations en 2021, notamment avoir promis de faire plusieurs concessions, dont la mise en place de 15 000 logements dans la Silicon Valley, une aide à hauteur de 200 millions de dollars pour la communauté (notamment en aidant les entreprises délocalisées) et en promettant de consacrer plus de la moitié du campus à un usage public. La construction devait démarrer cette année et prendre entre 10 et 30 ans. Les opposants au projet avançaient la disparition ou le déménagement d’entreprises et marques bien connues, mais les potentiels bienfaits sur l’économie locale étaient tels que le Gouverneur Gavin Newsom avait conclu que cet accord jouerait un rôle majeur pour se remettre des temps difficiles suites à la pandémie de Covid-19.

Et c’est toute une région qui se retrouve dans une position délicate

Ceci étant dit, c’est cette même pandémie qui a mis Google dans cette position aujourd’hui. Le géant américain a énormément embauché ces dernières années – 20 % de croissance depuis 2017 -, mais il licencie environ 12 000 employés cette année, ceci pour réduire ses coûts d’exploitation. Google adopte aussi une stratégie de travail hybride, en laissant son personnel travailler depuis chez lui une partie du temps. Autrement dit, les besoins en bureau sont aujourd’hui moindres qu’ils ont pu l’être.

Cela ne signifie pas que Downtown West est mort et enterré. Avec une fenêtre de plusieurs décennies pour le projet, cela donne à la firme de Mountain View une grande flexibilité. Malheureusement, l’incertitude actuelle laisse San Jose dans une situation pour le moins étrange. Google a déjà nettoyé une énorme zone, mais ne construit pas, actuellement, le campus qui devait apporter tant d’emplois et relancer l’activité économique dans la région.