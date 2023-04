Google veut que vous prêtiez vos oreilles pour aider à sauver les récifs coralliens

Google veut utiliser vos oreilles pour tenter de sauver les récifs coralliens. Le projet Calling in our Corals pourrait être très utile.

Google fait appel aux volontaires pour aider à repeupler les récifs coralliens. Avec son nouveau projet, collaboration avec le biologiste marin Steve Simpson et l’écologiste marine Mary Shodipo, le géant demande votre aide pour entraîner une IA à reconnaître les bruits de la vie sauvage sous-marine dans l’espoir de la relancer et d’élever les consciences sur les graves problèmes autour de ces habitats.

Google veut utiliser vos oreilles pour tenter de sauver les récifs coralliens

Changement climatique, surpêche, pollution, autant de facteurs qui font disparaître les récifs coralliens de notre planète. La nouvelle expérimentation de Google Arts & Culture a un objectif simple : prendre quelques minutes pour discerner les sons sous-marins et utiliser cette base de connaissance pour mettre au point un modèle d’IA qui aidera à la préservation. Pour participer, il suffit d’ouvrir une fenêtre dans un navigateur, d’écouter (avec un casque, c’est mieux) des enregistrements réalisés avec des micros immergés et de cliquer ou tapoter sur un bouton à l’écran quand vous pensez entendre un poisson.

“Les récifs coralliens sont des endroits étonnamment bruyants, mais ils sont endommagés ou surexploités et deviennent muets à cause du manque de vie marine”, expliquait Steve Simpson. “Dans certains endroits, nos recherches impliquent de placer des enregistreurs sonores dans des zones protégées (dans lesquelles il n’y a pas de pêche) et à proximité de zones de pêche pour comparaison, pour écouter les bénéfices de cette protection. Dans d’autres endroits, nous comparons les sites qui ont décliné à cause de la surpêche et de la mauvaise qualité de l’eau avec celles dans lesquelles nous restaurons activement le récif en replantant le corail et reconstruisant l’habitat.”

Le projet Calling in our Corals pourrait être très utile

“Il y a trop d’enregistrements pour une personne seule, c’est là que vous entrez en jeu”, poursuit-il. “Nous avons besoin de vous et d’autres comme vous, pour former une écoute collective. Vos données serviront à entraîner des ordinateurs à écouter les sons des poissons automatiquement.” Les enregistrements existants ont été réalisés dans 10 récifs coralliens, notamment en Australie, en Indonésie, aux Philippines, aux États-Unis, au Panama et en Suède.

En plus d’améliorer leur capacité à suivre l’activité de la vie sauvage marine, les chercheurs espèrent que ce projet permettra de la restaurer. “De nouvelles études ont montré que lire ces sons via des haut-parleurs sous-marins dans les habitats endommagés peut permettre d’attirer de nouvelles recrues – c’est pour cette raison que notre projet et la plateforme dédiée sont baptisés ‘Calling in our Corals’.” Autrement dit, jouer les sons de récifs sains pourrait attirer de nouveaux poissons et espèces et participer à relancer une activité saine.

Contribuer ne prend que quelques minutes. Vous pouvez participer pendant des sessions aussi longues que vous le souhaitez, évidemment, mais plus les volontaires passeront de temps dessus, plus le projet sera efficace. Inviter le grand public à participer est aussi un bon moyen d’éveiller les consciences sur un aspect crucial et souvent ignoré des difficultés actuelles de notre planète.

Si vous êtes intéressé(e), ou tout simplement curieux, regardez la vidéo ci-dessous et visitez le site du projet.