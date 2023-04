Google pourrait bientôt permettre aux développeurs du Royaume-Uni de proposer des systèmes de paiement alternatifs

Les systèmes de paiement alternatifs bientôt proposés sur Android au Royaume-Uni ? La balle est dans le camp de la CMA.

Les utilisateurs Android au Royaume-Uni pourraient bientôt avoir le choix de payer leurs apps et services sur la plateforme du géant américain via un système de paiement autre que celui de la firme de Mountain View. Dix mois après que la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni a lancé une enquête sur le système de paiement du géant pour les achats in-app, Google a offert la possibilité aux développeurs du pays la possibilité d’utiliser des options alternatives. L’enquête avait été initiée suite à une étude séparée de la CMA qui lui avait permis de conclure que Apple et Google détenaient un “duopole efficace” sur les écosystèmes mobiles, et que le Google Play Store en particulier pouvait entraîner des “tarifs plus élevés et des choix réduits pour les utilisateurs Android”.

À l’heure actuelle, la CMA demande des retours sur les propositions de Google et continuera de les accepter jusqu’au 19 mai prochain. Si l’organisation décide d’aller plus loin dans son initiative, les développeurs pourront alors proposer un système de paiement de leur choix, répondant au nom de “Developer-only Billing” (DOB), au Royaume-Uni. Ceux-ci pourraient aussi offrir un système de paiement alternatif à côté de celui de Google dans un schéma baptisé “User Choice Billing” (UCB).

Ceci étant dit, Google collectera toujours des frais de service de la part des développeurs, lesquels sont normalement à hauteur de 15 à 30 % de leurs revenus, mais ils seront cette fois un peu plus bas. Lorsque les développeurs ne proposent pas du tout le paiement de Google Play, la commission sera réduite de 3 %. S’ils choisissent d’offrir une méthode de paiement alternatif à côté de celle de Google et qu’un client la choisit effectivement, les frais sont réduits de 4 %.

La balle est dans le camp de la CMA

Le géant de la tech expliquait dans un post sur le sujet : “Les frais de service pour la distribution d’applications via Android et Google Play continueront d’être basés sur les ventes numériques via notre plateforme. Ces commissions nous permettent de continuer d’investir dans Android et Google Play, cela reflète la valeur offerte par Android et Google Play, et comment nous gagnons de l’argent en tant qu’entreprise.”

L’année dernière, Google avait permis aux développeurs d’apps Android d’utiliser des paiements tiers dans plusieurs pays de l’Union Européenne. L’entreprise collecte aussi des commissions dans l’Union Européenne, peu importe le système de paiement choisi par l’utilisateur, mais les taux sont aussi réduits s’il paie via une méthode de paiement alternative.

Google explique que ses différents engagements seront implémentés par phase si la CMA décide de les adopter. La capacité d’ajouter des paiements autres que ceux de Google sera, dans un premier temps, proposée aux développeurs d’applications autres que les jeux vidéo. Les développeurs de jeux, eux, pourront ajouter des systèmes de paiement alternatifs à partir du mois d’octobre 2023.