Darren Aronofsky réalisera un biopic sur Elon Musk

Le film, produit par A24, est basé sur la biographie autorisée de Walter Isaacson. Quelle histoire cette biographie pourrait-elle aborder, à votre avis ?

Tl;dr Elon Musk va avoir son biopic, réalisé par Darren Aronofsky.

Le film est basé sur la biographie autorisée de Walter Isaacson.

Isaacson a également écrit une biographie sur Steve Jobs.

Le film est en développement précoce, sans scénariste ni casting.

Biopic sur Elon Musk : en production par Darren Aronofsky

Le milliardaire controversé, Elon Musk, va enfin connaître son heure de gloire cinématographique. Selon les informations exclusivement diffusées par la revue Variety, un biopic est en préparation avec certains des acteurs les plus notoires du cinéma.

Darren Aronofsky, un réalisateur renommé déjà connu pour ses œuvres comme Mother!, The Whale, Requiem for a Dream et Black Swan, prend les rênes de ce projet ambitieux.

Une source littéraire controversée

L’histoire de Musk sera principalement basée sur la biographie autorisée écrite par Walter Isaacson, un document qui a déjà suscité “des critiques défavorables”. Certaines voix, comme le Los Angeles Times et The Guardian, ont reproché à l’auteur d’avoir pris pour argent comptant les prophéties audacieuses de Musk. Ils ont également critiqué le manque d’insights dans l’ouvrage d’Isaacson, le traitant de “cale-porte sans profondeur“.

Isaacson n’est pas nouveau sur le terrain des biographies de technologues. Il est également l’auteur d’un ouvrage sur Steve Jobs qui a par la suite été adapté en film en 2015, offrant une interprétation pour le moins libre du matériau de base.

Un casting encore inconnu

En ce qui concerne le casting de ce film encore en développement préliminaire, les noms de Nicolas Cage, Rami Malek, Jesse Eisenberg et Robert Downey Jr, récoltés par Variety, ont fait surface dans les conversations des fans sur Reddit. Cependant, aucune annonce officielle n’a encore été faite.